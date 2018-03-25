Американская скромница, ставшая самой высокоплачиваемой моделью мира

Американская супермодель Кейт Бок стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира всего в 22 года. Яркая, запоминающаяся внешность и выдающийся актерский талант красавицы пришлись по вкусу многим брендам.

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Сейчас Кейт постоянно сотрудничает с Galore, Sports Illustrated Swimsuit, Cosmopolitan и почти ни минуты не проводит дома: съемки в разных уголках планеты проходят чуть ли не каждый день.

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