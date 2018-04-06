Археологи нашли у Крымского моста фрагменты древнегреческой керамики

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Керамическую утварь IV века до новой эры, искусно расписанную орнаментами и сценами из античной мифологии обнаружили на раскопках курганов и древних укреплений археологи на походах к железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крыму, сообщил в пятницу инфоцентр "Крымский мост".

Археологи изучают курганы (могильные холмы), а также остатки древних укреплений и поселений от эпохи бронзы до XIX века в районах подходов к железнодорожной части Крымского моста. Найденная расписная керамика IV века до нашей эры относится к одному из курганов Юз-Оба. Находки, сделанные в курганах Юз-Обы, выставляются в залах крупнейших музеев мира: Британского музея, Лувра, Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина, сообщили ученые Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

"В древних погребениях были обнаружены образцы прикладного искусства IV века до нашей эры. Это фрагменты античной керамики, искусно расписанной мастерами Аттики. На стенках гидрии – сосуда для воды – изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати, она выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда", — сообщили в инфоцентре.

Крымский мост В районе строительства Керченского моста нашли античную чернолаковую керамику

По словам ученых, находки имеют большое историческое и культурное значение. Гидрия поступила в реставрацию практически без утрат, что считается большой удачей, отметила художник-реставратор высшей категории ГМИИ им. А.С. Пушкина Елена Минина. Были найдены почти все фрагменты тулова, ножки, горла и ручек, которые соединились воедино, сообщили археологи.

Крымский мост В районе строительства Керченского моста нашли античную чернолаковую керамику

"Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии", — приводит инфоцентр слова руководителя экспедиции, доцента кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Сергея Ильяшенко.

Крымский мост В районе строительства Керченского моста нашли античную чернолаковую керамику

Артефакты передаются на хранение в фонды музея Керчи. В целом музейные комплексы на двух берегах Керченского пролива получат около 100 тысяч находок, сделанных в рамках проекта Крымского моста и подходов к нему. За три года с момента начала реализации проекта общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров. Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.