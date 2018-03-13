Подруга Камерон Диаз о завершении ее кинокарьеры: я пошутила

BEN STANSALL / AFP

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.

Сельма Блэр, подруга знаменитой американской актрисы Камерон Диас, опровергла информацию о том, что звезда завершает карьеру.

Блэр ранее заявила, что Диас перестает сниматься в кино ради того, чтобы больше времени проводить с семьей.

Теперь подруга актрисы призналась в Twitter, что на самом деле пошутила.

"Ребята, ну пожалуйста, я же пошутила в интервью… Камерон Диас ниоткуда никуда не уходит. Это я завершаю свою карьеру в качестве пресс-секретаря Диас", — объяснила Сельма.

Ранее Блэр утверждала, что Диаз будет все свое время уделять семье, а впоследствии усыновить ребенка: "Камерон больше не надо сниматься в фильмах. У нее невероятная жизнь, поэтому я не вижу причин, почему она могла бы хотеть вернуться в кино. Она счастлива".