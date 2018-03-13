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    Культура

    Подруга Камерон Диаз о завершении ее кинокарьеры: я пошутила

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    Как отметила Сельма Блэр, Камерон Диас вовсе не уходит из кино: "Это я завершаю свою карьеру в качестве пресс-секретаря Диас".
    Камерон Диас
    BEN STANSALL / AFP

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. 

    67-летняя актриса снялась в эротической фотосессии Playboy
    Aaron Feaver / Playboy
    Знаменитая актриса снялась для Playboy в 67 лет
    Сельма Блэр, подруга знаменитой американской актрисы Камерон Диас, опровергла информацию о том, что звезда завершает карьеру.

    Блэр ранее заявила, что Диас перестает сниматься в кино ради того, чтобы больше времени проводить с семьей.

    Теперь подруга актрисы призналась в Twitter, что на самом деле пошутила. 

    "Ребята, ну пожалуйста, я же пошутила в интервью… Камерон Диас ниоткуда никуда не уходит. Это я завершаю свою карьеру в качестве пресс-секретаря Диас", — объяснила Сельма.

    Ранее Блэр утверждала, что Диаз будет все свое время уделять семье, а впоследствии усыновить ребенка: "Камерон больше не надо сниматься в фильмах. У нее невероятная жизнь, поэтому я не вижу причин, почему она могла бы хотеть вернуться в кино. Она счастлива".

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