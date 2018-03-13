Подруга Камерон Диаз о завершении ее кинокарьеры: я пошутила

BEN STANSALL / AFP
КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.
Блэр ранее заявила, что Диас перестает сниматься в кино ради того, чтобы больше времени проводить с семьей.
Теперь подруга актрисы призналась в Twitter, что на самом деле пошутила.
"Ребята, ну пожалуйста, я же пошутила в интервью… Камерон Диас ниоткуда никуда не уходит. Это я завершаю свою карьеру в качестве пресс-секретаря Диас", — объяснила Сельма.
Ранее Блэр утверждала, что Диаз будет все свое время уделять семье, а впоследствии усыновить ребенка: "Камерон больше не надо сниматься в фильмах. У нее невероятная жизнь, поэтому я не вижу причин, почему она могла бы хотеть вернуться в кино. Она счастлива".