Первые рисунки человечества. Ученые сделали открытие

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Ученые выяснили, что первые образцы примитивного художественного искусства были созданы более 100 тысяч лет назад неандертальцами, а не предками современных Homo Sapiens, как считалось ранее.

Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в журналах Science и Science Advances.

К таким выводам специалисты пришли после исследования нескольких пещер в Испании. В частности, в пещере Лос-Авионес (регион Мурсия на юго-востоке страны) были обнаружены просверленные и покрашенные морские ракушки, красные и желтые красители, а также "коробочки" из ракушек, содержащие смеси красящих пигментов.

Возраст находок составляет от 115 до 120 тысяч лет, и они на 20-40 тысяч лет старше аналогичных свидетельств о ремесле "художника" среди предков современных людей.

Кроме того, в нескольких пещерах в Кантабрии, Эстремадуре и Андалусии были найдены наскальные рисунки возрастом не менее 64 тысяч лет. Таким образом, они являются самыми старыми образцами наскальной живописи в мире и были созданы как минимум за 20 тысяч лет до появления в Европе кроманьонцев.

Новые находки дают ученым основания полагать, что корни "символической материальной культуры" могут быть обнаружены еще 500 тысяч лет назад, когда проживал общий предок неандертальцев и современных людей.

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