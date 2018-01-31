Житель Черкасс набивает тату из рисунков своих детей

КИЕВ, 31 янв —РИА Новости Украина. Любомир Коломиец из Черкасс делает себе татуировки из рисунков своих детей Захара и Квитославы.

"Первую татуировку я сделал еще на первом курсе. Я тогда написал сам, вкладывая туда актуальной в то время свой мировоззренческий смысл. Однако со временем это потеряло свою актуальность и стало для меня просто напоминанием о том, что когда-то было важным. В случае с рисунками моих малышей ситуация иная — они наполнены совсем другим жизненным содержанием, самой жизнью, какой видят они ее из года в год. На мой взгляд, пока что лучше полотно для этого — я ", — рассказал мужчина в интервью порталу "Викка".

Детский рисунок, который стал дебютным эскизом для тату, его сын Захар нарисовал в 5 лет.

"Он однажды утром проснулся и сказал:" Папа, я придумал тебе тату, и сел рисовать. Вечером рисунок уже был на моей левой руке", — рассказывает Любомир и добавляет, что вскоре к нему присоединится и жена.

Такое направление, как Kids doodle tattoo (детские каракули), набирает популярность среди среди родителей в Европе и США. Людей превращают свое тело в полотно для картин своих чад.

Любомир Коломиец, facebook Тату Любомира Коломийца