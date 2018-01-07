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    Культура

    Radiohead и Лана Дель Рей собираются судиться из-за песни

    (обновлено: )78
    Как отметила певица, она знает, что ее песня не была вдохновлена песней Creep, но группа Radiohead считает, что была: "И они хотят получить 100% от публикации - я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только сто".
    Лана Дель Рей на церемонии вручения наград Золотой глобус
    Polaris Images Wally Skalij

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Британская группа Radiohead обвинила певицу Лану Дель Рей в плагиате.

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    Нападение на фанатов Radiohead в Стамбуле

    Исполнительница в свою очередь заявила о готовности к судебному разбирательству.

    "Про иск – это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только сто. Их адвокаты были неумолимы, так что будем разбираться с этим в суде", — написала певица в Twitter.

    Ранее издание The Sun сообщило, что группа обвиняет Лану Дель Рей в плагиате, так как ее песня Get Free схожа с их композицией Creep. По словам источника издания, группа намерена "или получить компенсацию, или добиться внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений".

    Напомним, ранее музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа группы "Машина времени" на песню "Место, где свет".

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