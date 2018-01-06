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    Культура

    Киноакадемики США начали голосование за выдвижение фильмов на "Оскар"

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    Право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января.
    Красная дорожка церемонии вручения премии Оскар
    @Beccamford

    КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. Члены киноакадемии США в пятницу начали подачу бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинонаграду США "Оскар", сообщает специализирующееся на голливудских премиях интернет-издание Gold Derby.

    Вышел первый проморолик церемонии вручения премии Оскар 2018 года. Видео
    Видеоканал Oscars на Youtube
    Первый проморолик церемонии вручения премии "Оскар" 2018 года

    Онлайн-заявки от киноакадемиков будут приниматься в течение восьми дней до 12 января включительно.

    Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории "лучший фильм на иностранном языке" были приняты ленты от 92 стран, девять из них.

    Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

    Академия кинематографических наук и искусств США объединяет около 6 тысяч деятелей кино и смежных профессий. Номинантов в отдельных категориях выбирают академики соответствующих подразделений организации, за претендентов на "Лучшую картину года" голосует весь состав киноакадемии.

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