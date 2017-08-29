Стало известно, какой фильм представит Украину на церемонии "Оскар"

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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение ленты от Украины на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

По правилам Американской киноакадемии выдвигать на премию можно только полнометражный фильм, большинство авторов которого являются гражданами страны-производителя кинокартины либо постоянно в ней проживают. Также фильм должен быть выпущен в национальный кинопрокат с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017-го года.

Среди фильмов-претендентов назывались "Гнездо горлицы" (реж. Тарас Ткаченко), "Живая" (реж. Тарас Химич), "Моя бабушка Фани Каплан" (реж. Алена Демьяненко), "Слуга народа 2" (реж. Алексей Кирющенко) и "Червоный" (реж. Заза Буадзе).

Закрытый показ фильма перед пресс-конференцией на которой произойдет официальное объявление фильма-претендента на "Оскар" от Украины, подтвердил, что Украинский Оскаровский комитет выбрал работу режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного".

Это черно-белый фильм рассказывающий о кризисе 50-летнего героя. Картина экспериментально собранная из 35 сцен, снятых без слов и одним кадром.

Напомним, Васянович был продюсером и оператором знаменитой картины "Племя" Мирослава Слабошпицкого.