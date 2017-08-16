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    Культура

    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма

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    Съемочная группа обосновалась на площади Рынок. Кроме нее для съемок фильма также будут задействованы еще пл. Музейная, двор Собора Святого Юра, ул. Армянская и Армянский дворик.
    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма
    Львовский горсовет

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В среду, 16 августа, центр Львова перекрыли из-за съемок фильма "Благородные бродяги". Трамваи с 7:00 до 19:00 будут объезжать центральную часть города, сообщается на сайте Львовского горсовета.

    Съемки израильского фильма в Киеве
    Канал КП "ПЛЕСО" на youtube
    В Киеве прошли съемки израильского экшн-фильма

    Компания "Ганзафильм" обязуется компенсировать убытки, связанные с изменениями в движении трамваев №1, 2 и 9.

    Съемочная группа обосновалась на площади Рынок. Кроме нее для съемок фильма также будут задействованы еще пл. Музейная, двор Собора Святого Юра, ул. Армянская и Армянский дворик.

    В съемках поучаствует и ретро-трамвай 1909 выпуска, который "Львовэлектротранс" передал в аренду за 1 тысячу гривен в час.

    Производство фильма осуществляется на условиях госзаказа и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

    Ранее сообщалось, что в Киеве проводились съемки эпизодов израильского художественного фильма. Локация — мост Метро. Согласно сценарию героиня должна была прыгать с балкона в воду. 

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