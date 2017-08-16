Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В среду, 16 августа, центр Львова перекрыли из-за съемок фильма "Благородные бродяги". Трамваи с 7:00 до 19:00 будут объезжать центральную часть города, сообщается на сайте Львовского горсовета.

Компания "Ганзафильм" обязуется компенсировать убытки, связанные с изменениями в движении трамваев №1, 2 и 9.

Съемочная группа обосновалась на площади Рынок. Кроме нее для съемок фильма также будут задействованы еще пл. Музейная, двор Собора Святого Юра, ул. Армянская и Армянский дворик.

В съемках поучаствует и ретро-трамвай 1909 выпуска, который "Львовэлектротранс" передал в аренду за 1 тысячу гривен в час.

Производство фильма осуществляется на условиях госзаказа и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Ранее сообщалось, что в Киеве проводились съемки эпизодов израильского художественного фильма. Локация — мост Метро. Согласно сценарию героиня должна была прыгать с балкона в воду.