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    Культура

    Джаред Лето и Марго Робби сыграют в фильме про Джокера

    (обновлено: )14
    Режиссерами картины станут Гленн Фикарра и Джон Рекуа. Они известны по ленте "Эта дурацкая любовь", а также сериалу "Это мы". Переговоры с ними находятся на финальной стадии.
    Джаред Лето
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Знаменитости Джаред Лето и Марго Робби сыграют в фильме про Джокера и Харли Квинн, сообщает Variety. Название картины, над которой работает студия Warner Bros., пока не раскрывается.

    В режиссерские кресла приглашены Гленн Фикарра и Джон Рекуа, известные по ленте "Эта дурацкая любовь" и сериалу "Это мы". Переговоры с ними находятся на финальной стадии.

    Лето и Робби уже появлялись в образах Джокера и Харли Квинн – в фильме "Отряд самоубийц" (2016) о команде суперзлодеев.

    Фикарра и Рекуа уже работали с Робби. Актриса сыграла у них в картине "Фокус", где также снимался Уилл Смит.

    Напомним, оскаровский комитет Украины окончил прием заявок и составил шорт-лист фильмов, которые будут бороться за возможность представлять страну на премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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