КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Знаменитости Джаред Лето и Марго Робби сыграют в фильме про Джокера и Харли Квинн, сообщает Variety. Название картины, над которой работает студия Warner Bros., пока не раскрывается.

В режиссерские кресла приглашены Гленн Фикарра и Джон Рекуа, известные по ленте "Эта дурацкая любовь" и сериалу "Это мы". Переговоры с ними находятся на финальной стадии.

Лето и Робби уже появлялись в образах Джокера и Харли Квинн – в фильме "Отряд самоубийц" (2016) о команде суперзлодеев.

Фикарра и Рекуа уже работали с Робби. Актриса сыграла у них в картине "Фокус", где также снимался Уилл Смит.

Напомним, оскаровский комитет Украины окончил прием заявок и составил шорт-лист фильмов, которые будут бороться за возможность представлять страну на премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".