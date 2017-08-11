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    Трейлер нового сезона сериала "Корона" о Елизавете ІІ

    (обновлено: )38
    Сервис потокового видео Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Корона", действие которого охватывает 1956-1964 годы правления королевы Великобритании.
    Канал Netflix на youtube

    В этот период правления Елизаветы II происходят большие перемены как в общественной, так и в ее личной жизни. Судя по трейлеру, событиям мирового значения во втором сезоне будет уделяться не меньшее значение, чем жизни членов королевской семьи.

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    В трейлере появляется Джон Кеннеди с супругой, которому в год избрания 35-ым президентом США предстояло совершить визит в Букингемский дворец. Премьерные серии второго сезона "Короны" будут доступны для просмотра пользователям Netflix с 8 декабря 2017 года.

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