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    Трейлер самой длинной серии в истории "Игры престолов"

    (обновлено: )134
    Последняя серия седьмого сезона "Игры престолов" станет самой длинной в истории сериала. Пока самым длинным эпизодом в истории сериала является финал шестого сезона, продолжительность которого составила 68 минут. Финал седьмого сезона "Игры престолов" будет длиться 81 минуту – это рекорд.
    GameofThrones / YouTube

    Последняя серия седьмого сезона "Игры престолов" станет самой длинной в истории сериала. Пока самым длинным эпизодом в истории сериала является финал шестого сезона, продолжительность которого составила 68 минут. Финал седьмого сезона "Игры престолов" будет длиться 81 минуту – это рекорд.

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    В седьмой серии "Игры престолов" Джон Сноу, Пес, Джорах Мормонт, Джендри и члены Братства без знамен пересекают Стену и направляются прямиком к Белым ходокам.

    "Смерть – враг. Первый враг и последний. Враг, который всегда побеждает, но с которым нам все равно необходимо бороться", – говорит Берик Дондаррион Джону Сноу.

    Судя по трейлеру, компанию встретит внушительная армия противников, а зрителей ждет захватывающая битва. Всего (вместо привычных десяти) в седьмом сезоне франшизы будет семь серий.

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