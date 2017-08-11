Вышел первый трейлер комедии "Смерть Сталина"

"Смерть Сталина" (англ. The Death of Stalin) — предстоящий художественный фильм режиссера Армандо Иануччи, снятый по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Мировая премьера запланирована на 15 сентября 2017 года.

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Действие картины разворачивается в СССР в начале 1950-х годов. Смерть Иосифа Сталина приводит к безумной гонке за власть. СССР погружается в хаос.

В фильме снялись Майкл Пейлин, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо и другие. Одну из ролей исполняет украинка Ольга Куриленко.

Ранее появились трейлеры к фильмам "Прощай, Кристофер Робин!", "Оно" по Стивену Кингу, а также "Пила".