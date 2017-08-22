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    Культура

    Выбраны фильмы, которые поборются за право представить Украину на "Оскаре"

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    В этом году за право представлять Украину на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" будут сражаться восемь картин.
    Премия Оскар. Архивное фото
    Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Оскаровский комитет Украины окончил прием заявок и составил шорт-лист фильмов, которые будут бороться за возможность представлять страну на премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Украины.

    Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на Оскаре Шарлиз Терон. Видео
    Видеоканал Tayyab Sarwar на Youtube
    Иранское TV закрасило декольте Шарлиз Терон, выступавшей на "Оскаре"

    В этом году за право представлять Украину в Лос-Анджелесе будут сражаться восемь картин:

    "Война химер" (реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая, "МашКино", неигровой фильм);

    "Dzidzio Контрабас" (реж. Олег Борщевский, "Солар Медиа Энтертейнмент");

    "Живая" (реж. Тарас Химич, "Инверт Пикчерз");

    "Никита Кожемяка" (реж. Манук Депоян, "Панама Гран При", при поддержке Госкино, анимационный фильм);

    "Уровень черного" (реж. Валентин Васянович, "Гармата Фильм");

    "Сломя голову" (реж. Марина Степанская, "Инсайт Медиа", "Тато Фильм" при поддержке Госкино);

    "Красный" (реж. Заза Буадзе, "Инсайт Медиа", Одесская киностудия, при поддержке Госкино);

    "Чужая молитва" (реж. Ахтем Сейтаблаев, "Идас Фильм" при поддержке Госкино).

    Смотрите также: Победители и проигравшие на афтепати "Оскара-2017"

    Заседание Украинского оскаровского комитета и официальное объявление фильма-победителя состоится 29 августа.

    Пресс-показ фильма, выдвинутого от Украины на премию "Оскар", и пресс-конференция Украинского оскаровского комитета пройдут в киевском кинотеатре "Жовтень" 29 августа в 14.00.

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