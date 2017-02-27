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    Победители и проигравшие на афтепати "Оскара-2017"

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    "Оскар-2017". Награждение (43)

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    После церемонии "Оскар-2017" звезды американской киноиндустрии отправились на вечеринку, где обсудили события торжественного мероприятия и ряд ляпов организаторов.
    Канал The Telegraph на Youtube

    В Голливуде состоялась церемония вручения кинопремии "Оскар", в ходе которой произошел конфуз: ведущие премии ошибочно назвали лучшим фильмом "Ла-ла ленд".

    Смотрите также: Конфуз на вручении "Оскара": ошибка с объявлением "Ла-ла ленда" лучшим фильмом

    Первоначально было объявлено, что награду получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

    Смотрите также: Победители и рекордсмены "Оскара-2017"

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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