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    Ди Каприо передал подаренного ему статуэтку "Оскара" следователям США

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    Минюст США обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Ди Каприо.
    Леонардо Ди Каприо
    ANGELA WEISS / AFP

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал подаренную ему статуэтку кинопремии "Оскар" американским правоохранителям, расследующим хищения из государственного инвестиционного фонда Малайзии, передает агентство Рейтер.

    Фотожабы на долгожданный Оскар Леонардо Ди Каприо
    Фото из открытых источников
    Долгожданный "Оскар" Леонардо Ди Каприо: лучшие фотожабы

    Минюст США в 2016 году обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Ди Каприо. В качестве подарка за съемки в фильме Ди Капиро получил от продюсеров статуэтку, выигранную в 1954 году другим легендарным актером Марлоном Брандо.

    В заявлении представителей актера говорится, что кроме статуэтки он передал следователям и другие предметы, которые принял в дар для организации благотворительного аукциона.

    Ранее минюст добивался ареста прав на фильм "Волк с Уолл-стрит" в связи с подозрением в незаконном финансировании.

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