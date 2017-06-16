Ди Каприо передал подаренного ему статуэтку "Оскара" следователям США

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КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал подаренную ему статуэтку кинопремии "Оскар" американским правоохранителям, расследующим хищения из государственного инвестиционного фонда Малайзии, передает агентство Рейтер.

Минюст США в 2016 году обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Ди Каприо. В качестве подарка за съемки в фильме Ди Капиро получил от продюсеров статуэтку, выигранную в 1954 году другим легендарным актером Марлоном Брандо.

В заявлении представителей актера говорится, что кроме статуэтки он передал следователям и другие предметы, которые принял в дар для организации благотворительного аукциона.

Ранее минюст добивался ареста прав на фильм "Волк с Уолл-стрит" в связи с подозрением в незаконном финансировании.