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    Лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" скончался в США

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    Актер Мартин Лаундау скончался в субботу в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали "неожиданные осложнения".
    Американский актер Мартин Лаундау. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Американский актер Мартин Лаундау, получивший премию "Оскар" за роль в кинокартине "Эд Вуд", скончался в США в возрасте 89 лет, сообщает информационный портал TMZ.

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    По его данным, актер скончался в субботу в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали "неожиданные осложнения", говорится в сообщении.

    89 лет Ландау исполнилось меньше месяца назад — 20 июня. Известность он получил, прежде всего, благодаря сериалам "Миссия невыполнима" и "Космос 1999", снятым в 1960-1970-е годы. В 1968 году он завоевал премию "Золотой глобус".

    Двадцать лет спустя актер вновь получил престижную премию за лучшую роль второго плана в картине Фрэнсиса Копполы "Такер: человек и его мечта". С этой ролью Эйба Караца он также номинировался на премию "Оскар", но не получил ее.

    Престижную статуэтку Ландау получил опять-таки за лучшую роль второго плана в картине "Эд Вуд", увидевшей свет в 1994 году.

    Ранее сообщалось, что американский режиссер, снявший фильм "Ночь живых мертвецов", Джордж Ромеро скончался в США в возрасте 77 лет.

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