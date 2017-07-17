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    Режиссер, снявший "Ночь живых мертвецов", скончался в США

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    По информации менеджера режиссера Криса Ро, Джордж Ромеро умер спокойно, во сне "после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие".
    Режиссер Джордж Ромеро
    wikipedia

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Американский режиссер, снявший фильм "Ночь живых мертвецов", Джордж Ромеро скончался в США в возрасте 77 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его менеджера.

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    "Он умер спокойно, во сне после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие, которому удалось пройти испытание временем и которое продолжит существовать", — приводит агентство слова менеджера Криса Ро.

    Ромеро являлся автором цикла кинокартин про зомби-апокалипсис. Первый фильм, совершивший переворот в жанре фильмов ужасов и посвященный этой теме, — "Ночь живых мертвецов" он снял в 1968 году.

    Ранее в ночь на воскресенье в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников. По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике.

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