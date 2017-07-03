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    Культура

    Паоло Вилладжо, известный как Фантоцци, скончался в Риме

    (обновлено: )186
    Узнав о смерти Вилладжо, премьер-министр Италии Паоло Джентилони отметил в своем микроблоге в Twitter "исключительный комический талант" актера.
    Знаменитый итальянский комедийный актер, режиссер и сценарист Паоло Вилладжо
    wikipedia

    РИМ, 3 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитый итальянский комедийный актер, режиссер и сценарист Паоло Вилладжо, который несколько дней назад был госпитализирован, скончался в понедельник в Риме на 85-м году жизни, сообщила в Facebook его дочь Элизабетта.

    Вилладжо создал на экране сатирический образ бухгалтера-недотепы Уго Фантоцци, которого постоянно преследуют неудачи. Благодаря этому комическому персонажу, актер получил поистине всенародную любовь в Италии и стал известен во многих странах мира. 

    Примечательно, что Вилладжо сам придумал этого незадачливого персонажа, написав в конце 1960-х годов несколько рассказов о нем, которые были опубликованы в популярных еженедельных журналах L’Espresso и L’Europeo. В итоге он стал автором десятка сценариев, по которым были сняты популярные комедийные ленты, принесшие ему славу.

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    Помимо участия в "киноэпопее" о легендарном Фантоцци, Вилладжо сыграл в кино и на телевидении множество других ролей. Он снимался у таких выдающихся итальянских режиссеров, как Федерико Феллини, Лина Вертмюллер, Эрманно Ольми, Марио Моничелли и Габриэле Сальваторес, а в театре работал с Джорджо Стрелером. Вилладжо также сыграл главную роль в кинокомедии "Синьор Робинзон", которая вышла на экран в 1976 году и имела феноменальный прокатный успех в Советском Союзе.

    В 1992 году на 49-м Международном Венецианском кинофестивале Вилладжо был вручен "Золотой лев" за выдающиеся достижения в развитии кинематографа.

    Спустя десять лет, в 2002 году Вилладжо, никогда не любившей говорить о своей семье, опубликовал автобиографическую книгу под заглавием "Жизнь, смерть и чудеса недотепы".

    Узнав о смерти Вилладжо, премьер-министр Италии Паоло Джентилони отметил в своем микроблоге в Twitter "исключительный комический талант" актера.

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