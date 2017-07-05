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    Культура

    Скончался знаменитый российский писатель Даниил Гранин

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    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, сообщил в ночь на среду РИА Новости источник в литературных кругах, близкий к писателю.

    Гранин в июне стал лауреатом российской госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему в виде исключения президент РФ Владимир Путин вручил в Стрельне.

    "Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, о дате похорон на данный момент неизвестно.

    Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек".

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