В Украине начинается отбор фильмов-претендентов на "Оскар-2018"

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за юбилейную 90-ю премию американской киноакадемии "Оскар" украинский комитет начнет 1 августа. Об этом сообщает сайт Госкино.

Прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа. В этот период Комитет будет проводить для кинематографистов консультации относительно представления фильмов на рассмотрение.

"От Украины лента будет подаваться в категорию "Лучший фильм на иностранном языке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фильм-номинант должен соответствовать таким критериям:

Это должен быть полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 октября 2016 года до 30 сентября 2017 года и продолжаться в прокате не менее 7 дней подряд.

К выходу в прокат в кинотеатрах запрещена трансляция фильма-номинанта на телевидении или в Интернете, а также выпуск фильма на DVD, но разрешается предварительное участие в кинофестивалях.

Полный список документов для подачи.

Кто именно будет представлять Украину на Оскаре, будет официально объявлено 29 августа. Напомним, что 90-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа за 2017 состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

В прошлом году национальным комитетом был избран фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы". Однако в шорт-лист номинации он не попал.

Ранее сообщалось, что в список номинантов Международной литературно-медийной премии имени Олеся Бузины попали основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и американский режиссер Оливер Стоун.