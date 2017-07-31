наверх
31.07.201721:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Украине начинается отбор фильмов-претендентов на "Оскар-2018"

    (обновлено: )14
    Согласно информации, прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа. В этот период Комитет будет проводить для кинематографистов консультации относительно представления фильмов на рассмотрение.
    Статуя Оскара. Архивное фото
    REUTERS Lucy Nicholson

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за юбилейную 90-ю премию американской киноакадемии "Оскар" украинский комитет начнет 1 августа. Об этом сообщает сайт Госкино.

    Победители и проигравшие на афтепати Оскара-2017. Видео
    Канал The Telegraph на Youtube
    Победители и проигравшие на афтепати "Оскара-2017"

    Прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа. В этот период Комитет будет проводить для кинематографистов консультации относительно представления фильмов на рассмотрение.

    "От Украины лента будет подаваться в категорию "Лучший фильм на иностранном языке", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что фильм-номинант должен соответствовать таким критериям:

    Это должен быть полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

    Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 октября 2016 года до 30 сентября 2017 года и продолжаться в прокате не менее 7 дней подряд.

    К выходу в прокат в кинотеатрах запрещена трансляция фильма-номинанта на телевидении или в Интернете, а также выпуск фильма на DVD, но разрешается предварительное участие в кинофестивалях.

    Полный список документов для подачи.

    Кто именно будет представлять Украину на Оскаре, будет официально объявлено 29 августа. Напомним, что 90-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа за 2017 состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

    В прошлом году национальным комитетом был избран фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы". Однако в шорт-лист номинации он не попал.

    Ранее сообщалось, что в список номинантов Международной литературно-медийной премии имени Олеся Бузины попали основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и американский режиссер Оливер Стоун.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Города России. Москва
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы