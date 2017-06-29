Кинорежиссера Киру Муратову пригласили в состав жюри "Оскара"

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Кинорежиссера Киру Муратову пригласили присоединиться к Американской киноакадемии. Всего в этом году к членству в организации пригласили 744 человека из 57 стран, пишет Platforma.

Отмечается, что в киноакадемию входят 5-6 тысяч человек, а в прошлом году к ней присоединились 680 кинематографистов.

В 2015 году организаторов "Оскара" обвинили в неравенстве, поскольку подавляющее большинство академиков — белые мужчины. Среди 744 человек, которых пригласили в этом году, 39% женщин.

По сравнению с 2015 годом, количество женщин выросло на 359%. Также на 331% увеличилось количество академиков с другим цветом кожи. Самому молодому академику 19 лет (это американская актриса Эль Фанинг), самому старшему — 95 (американская актриса и комедианка Бетти Уайт).

Напомним, 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом: мюзикл "Ла-ла ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов вышел на сцену, заявив, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". Позже выяснилось, что организаторы перепутали конверты. Сообщалось, что ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку.