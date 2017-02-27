В США 89-я церемония вручения "Оскара" завершилась скандалом

Mark RALSTON / AFP

РИА Новости Украина

Драма "Лунный свет" получила главную награду киноакадемии США "Оскар". Церемония вручения награды завершилась досадной ошибкой, когда победа сначала была ошибочно присуждена мюзиклу "Ла-ла ленд", но позже назвали настоящего победителя.

Ведущим 89-й церемонии вручения "Оскара" выступил комик Джимми Киммел, мероприятие транслировалась в прямом эфире телеканалом ABC.

Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы, но "изюминкой вечера" стало объявление победителя в категории "Лучший фильм года", сообщают РИА Новости.

Победителя объявляли знаменитые актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Все начиналось невинно: Битти открыл конверт, прочел лежавшую в нем карточку, после чего долго не называл победителя и в конечном итоге передал конверт своей напарнице. Фей громко произнесла:"Ла-ла ленд"!

Съемочная группа мюзикла поднялась на сцену и в течение почти трех минут благодарила за присуждение победы. Лишь после этого на сцену вышел представитель организаторов и объявил, что произошла ошибка и победителем является драма "Лунный свет".

Как пояснил сам Битти, в конверте он увидел карточку с именем актрисы Эммы Стоун, получившей награду за главную роль в "Ла-ла ленде", и вовсе не пытался быть смешным, когда тянул время. Микрофоны были переданы создателям "Лунного света", явно обескураженным произошедшим.

"Даже в мечтах это не могло произойти, но это правда!" — сказал, получая награду, режиссер картины Барри Дженскинс. Создатели фильма посвятили свою ленту всем, кто чувствует себя "не принятыми обществом".

Mark RALSTON / AFP Режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс с актерами во время вручения "Оскара"

Пока до конца так и не известно, что именно стало причиной ошибки. Вероятно, в конверте лежали две карточки сразу — с именем Стоун и названием лучшей картины, но официального подтверждения этому пока не было.

Комментируя произошедшее, сама Стоун заявила журналистам, что весь состав "Ла-ла ленда" счастлив за победителя и считает "Лунный свет" выдающимся фильмом.

"Лунный свет" завоевала три награды — помимо главного "Оскара", награду за роль второго плана получил Махершала Али, а режиссеру Барри Дженкинсу вручили статуэтку за лучший адаптированный сценарий.

Организационная накладка широко обсуждается в Twitter под хэш-тэгом #OscarsSoWhat (что за "Оскар"?), который пришел на смену прошлогоднему #OscarsSoWhite (такой белый "Оскар").

Мюзикл "Ла-ла ленд" считался фаворитом нынешнего "Оскара" — он был представлен на награду в 14 номинациях и готовился побить рекорд "Титаника", который победил в 11 номинациях в 1998 году. Между тем картина получила только шесть наград: за лучшую женскую роль, режиссуру, музыку, песню, постановку и операторскую работу.

Тридцатидвухлетний режиссер мюзикла Дэмьен Шаззел, завоевав "Оскар", побил рекорд, став самым молодым режиссером-победителем в истории премии. До этого возрастной рекорд принадлежал Норману Торогу, известному по фильмам с участием Элвиса Пресли ("Солдатский блюз", "Голубые Гавайи", "Девочки! Девочки! Девочки!"). В далеком 1931 году, когда Торогу вручали "Оскар" за семейную драму "Скиппи", ему тоже было 32, но он был на восемь месяцев старше Шазелла.

FREDERIC J. BROWN / AFP Режиссер мюзикла "Ла-ла Ленд" Дэмиен Шизел

"Оскар" 2017 года в актерских номинациях не принес ни рекордов, ни неожиданностей: лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис, получив статуэтку "Оскара" с третьей попытки за фильм "Ограды", а актером второго плана — Махершала Али за "Лунный свет". Награду за лучшую мужскую роль завоевал Кейси Аффлек за драму "Манчестер у моря", которая также была отмечена за лучший оригинальный сценарий, который написал Кеннет Лонерган.

Лучшим анимационным фильмом стал "Зверополис", а очаровавший многих короткометражный мультфильм "Песочник" стал лучшим в коротком жанре.

Победу в категории "Лучший фильм на иностранном языке" ожидаемо одержала лента иранского режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер".

В знак протеста против иммиграционного указа президента США, ограничивающего въезд в страну гражданам семи стран, в том числе Ирана, режиссер и все участники картины отказались от поездки в Соединенные Штаты на церемонию. Фархади, для которого это вторая победа на "Оскаре", на церемонии представила американка иранского происхождения Ануше Ансари, первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе.

Она зачитала обращение режиссера, в котором тот поблагодарил за присуждение престижной награды во второй раз. "Мое присутствие было бы неуважением к народу моей страны и других шести стран, попавших под запрет въезда в США", — заявил Фархади в своем обращении.

В целом церемония была не настолько политической, насколько ожидали наблюдатели, и большинство "уколов" в адрес риторики и политики Трампа, в оппозиции к которому находится Голливуд, исходило от ведущего церемонии.

Актеры, получая награду, в большинстве своем ограничивались личной благодарностью и не делали откровенно политических заявлений. Между тем актер мексиканского происхождения Гаэль Гарсиа Берналь заявил со сцены: "Я — иммигрант, я — мигрант, я против любых стен, которые нас разделяют". Президент США еще в ходе предвыборной кампании пообещал построить стену на границе с Мексикой и подтвердил на прошлой неделе, что сделает это "с опережением графика".

Трамп, много раз упомянутый на церемонии, пока не отреагировал на ее содержание. Молчание со стороны президента "задело" ведущего, который не удержался и отправил в Twitter сообщение главе государства. Ответа пока не последовало.