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    Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Да Винчи

    (обновлено: )66
    Продюсером фильма, основанного на книге Уолтера Айзексона "Леонардо Да Винчи", выступит сам Леонардо Ди Каприо. Как отмечается, торги на получение прав на экранизацию книги выиграла компания Paramount у Universal за "семизначную сумму".
    Леонардо Ди Каприо
    ANGELA WEISS / AFP

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии Леонардо Да Винчи, сообщает онлайн издание Deadline.com.

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    Продюсером фильма, основанного на книге Уолтера Айзексона "Леонардо Да Винчи", выступит сам актер. Как отмечается, торги на получение прав на экранизацию книги выиграла компания Paramount у Universal за "семизначную сумму".

    Бывший редактор журнала Time Уолтер Айзексон ранее написал биографию Стивена Джобса, которая легла в основу фильма о бывшем руководителе компании Apple, а также жизнеописания президента США Бенджамина Франклина и ученого Альберта Эйнштейна.

    Дата начала съемок не сообщается, однако, книга Айзексона поступит в продажу в США в октябре 2017 года. По данным издателя Айзексона, повествование в книге переплетается с реальными дневниками итальянского художника и изобретателя.

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