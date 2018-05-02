Гаага вместо Мальдив? О перспективах расследования одесской трагедии

Николай Песецкий, обозреватель

В конце марта Вадим Новинский заявил о создании общественного движения "Партия мира". По словам нардепа от "Оппозиционного блока", это не будет партией в строгом, политическом смысле слова. Движение станет опорой для объединения разрозненных общественных движений и отдельных граждан, выступающих за национальное примирение.

Революция привела к разрушительным последствиям: братоубийственная война, смерть десятков тысяч украинцев, потеря части территорий, развал государственных институтов, повышение уровня преступности и понижение социальной защищенности населения. Миллионы соотечественников желают окончания распрей, порождающих атмосферу отчуждения и взаимной ненависти. Что невозможно без уголовного наказания виновных. Создание подобной миротворческой гражданской платформы приближает смещение власти, а вслед за ним – перспективу "румынского сценария".

Так, прокуратура Румынии намерена возбудить уголовное дело против экс-президента Иона Илиеску, бывшего главы правительства Петре Романа и бывшего вице-премьера Джела Войкулеску. Они обвиняются в преступлениях против человечности. Как передает Дойче Велле, в настоящий момент прокуратура расследует действия этих политиков и их ответственность за насилие после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску. "Меры правительства по удержанию власти привели к многочисленным жертвам", — отметил генпрокурор Августин Лазар. В частности, им инкриминируют привлечение шахтеров для разгона мирных протестов, а также разрешение применить оружие против манифестантов.

По аналогии с румынскими событиями, одним из поводов будущего уголовного преследования может стать майское побоище в Одессе. Весной 2014 года, в результате столкновений в центре города погибли 48 человек. В результате пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека: 32 – от ожогов и угарного газа, 10 – выпрыгнули из окон, спасаясь от пламени. 6 человек скончались от огнестрельных ранений или увечий, нанесенных палками и камнями во время боев на Греческой площади. Еще 250 человек получили травмы разной степени тяжести.

Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.

Однако спустя 4 года следствие топчется на месте, ни один из причастных к злодеяниям не понес наказания. На то есть несколько причин.

Первая. Некомпетентность, а также отсутствие взаимодействия правоохранительных структур и следственных органов на центральном уровне.

Так, следственные органы не предприняли достаточных усилий для сбора и сохранения вещественных доказательств. В ночь на 3 мая центр города был в спешке очищен от последствий стычек анти- и промайдановских активистов. 4 мая Дом профсоюзов был вновь открыт для публичных посещений. Лишь 20 числа на него наложили арест. Что существенно повысило риск уничтожения множества улик или, наоборот, появления тех, которые способны запутать расследование.

Стараниями МВД и ГПУ была разорвана логическая связь между последовательностью событий и между действующими лицами. Пожар в Доме профсоюзов возник вследствие беспорядков на Греческой площади, когда противостояние перекинулось из центра города на Куликово поле. Однако по каждому эпизоду решили вести отдельное дело. При этом ГПУ расследовало действия одних участников, а Главное следственное управление МВД – других.

В МВД и ГПУ обещали, что в силу общественной важности, дело будет доведено до суда в максимально сжатые сроки. Для этого даже грозились привлечь зарубежных специалистов.

Но, как оказалось, ни одного запроса к авторитетным европейским организациям не поступило. Более того, МВД сократило следственную группу до 3 человек.

В мае 2014-го были созданы две временные следственные комиссии: в Верховной Раде и в Одесском облсовете. Предполагалось, что они будут контролировать ход расследования, получать регулярные отчеты правоохранителей и следственно-оперативных групп. Ни того, ни другого не случилось. Силовики неохотно шли на сотрудничество. Вскоре комиссии прекратили существование.

Нардеп от "Оппозиционного блока" Николай Скорик предлагал возобновить работу комиссии Верховной Рады, чтобы дополнительно простимулировать следствие. Народные избранники проигнорировали предложение. Что не удивительно: комиссия неоднократно приглашала для дачи показаний Андрей Парубия, Валентина Наливайченко и Арсена Авакова, которые на тот момент занимали должности, предполагающие обеспечение национальной безопасности. Никто из них заседания не посещал. Вследствие тех происшествий они построили успешную карьеру, активно участвуют в политической жизни страны. Никому из них не нужно, чтобы вскрылись факты их преступного бездействия и/или заинтересованности в таком развитии событий.

Вторая. Дискриминация куликовцев и подыгрывание евромайдановцам.

Этот фактор неоднократно упоминался в выводах Международной консультационной группы. Ее представители обращали внимание правоохранительных органов и следственных команд, что "для сохранения доверия всех слоев общества системе уголовного правосудия, органам власти, в том числе судебным, крайне важно показать, что во время проведения расследования и судебного разбирательства они действуют беспристрастно и без дискриминации".

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Однако без ущемления прав не обошлось. Среди задержанных, обвиняемых и содержимых под стражей подавляющее большинство составляли представители т.н. "антимайдана". До осени 2017 года пятеро куликовцев 3,5 года удерживались в СИЗО, в то время как трое подозреваемых в убийствах евромайдановца оставались все это время на свободе.

"Непропорциональность и избирательный подход к разным эпизодам этой трагедии в ходе расследования и судебных разбирательств" отразились в отчетах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. На предвзятость следствия обратили внимание судьи Черноморского суда, оправдавшие 18 сентября прошлого года 19 фигурантов дела о массовых беспорядках на Греческой площади. В заключении они подчеркнули, что сотрудники прокуратуры и внутренних дел даже не пытались собрать доказательства вины подсудимых. Очевидно, на том основании, что идеологические симпатии подсудимых антимайдановцев являлись достаточным основанием для обвинительного приговора.

Третья. Давление на судебный процесс со стороны праворадикалов.

Упомянутая выше троица промайдановских активистов: Николай Волков, Всеволод Гончаревский и Сергей Ходияк. Первый стрелял из пистолета по Дому профсоюзов. Второй добивал выпрыгивающих из окон людей. Третий на Греческой площади убил куликовца, а также ранил милиционера и главреда издания "Думская.нет" Олега Константинова.

Они бы давно оказались за решеткой, если бы каждое судебное заседание не сопровождалось "побратимами". Вопреки свидетельским показаниям, фото- и видеодоказательствам, суды отказывались привлекать их к уголовной ответственности из-за страха перед единомышленниками подозреваемых.

Мониторинговая миссия ООН резюмировала: "неоднократное вмешательство в независимость судебной власти в делах, связанных с насилием 2 мая в Одессе, усугубило односторонний характер расследования и привело к неоправданным задержкам".

Самым возмутительным примером оказалось дело Сергея Ходияка. Несмотря на веские доказательства и тяжесть выдвигаемых обвинений, Печерский суд Киева побоялся заключить его под стражу – в момент рассмотрения дела бесновалась "группа поддержки", выкрикивая лозунги и стягивая под здание покрышки. Националисты призывали к мобилизации всех неравнодушных, если их товарища и национального героя посмеют упрятать за решетку.

RIA News Антон Круглов | Перейти в фотобанк Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото

Дело передали в Одессу. Оно успело побывать во всех районных судах: ссылаясь на "общественный резонанс и политическую подоплеку", судьи под любыми предлогами отказывались рассматривать его. Так оно и заглохло.

Вердикт

Обладая достаточными ресурсами, власть даже не пыталась утихомирить патриотов. Никто из дебоширов не понес наказания за давление на судей, родственников пострадавших и подсудимых. Более того, своим бездействием власть укрепляла уверенность радикалов в безнаказанности и вседозволенности. Лишила фигурантов права на рассмотрение дела в разумные сроки – одного из центральных принципов справедливого правосудия. А судей – мотивации давать объективную оценку любым резонансным инцидентам.

Отсутствие профессиональных кадров внутри страны можно было компенсировать зарубежными квалифицированными специалистами. Однако Украина отторгала помощь международных партнеров.

Следственные действия произошли после очистки мест преступлений. Из поля зрения следствия исчезла значительная масса улик. А круг подозреваемых был сужен под давлением "улицы". Власть не сделала ничего, чтобы провести компетентное расследование и успокоить общество.

RIA News Антон Круглов | Перейти в фотобанк Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Следствие по делу о преступлениях против человечности бывших руководителей Румынии длилось более 20 лет. И хотя в 2015 году оно было завершено, родственники жертв силового разгона добились его возобновления через Европейский суд по правам человека. Того же добиваются в "Оппозиционном блоке". Год назад ЕСПЧ принял к производству иски родственников жертв, поданные адвокатами ОБ. Таким образом, сопровождение этой политической силой дела 2 мая в международных правовых институциях может сильно подорвать планы нынешних функционеров на беззаботную старость на мальдивских курортах. Отныне справедливое правосудие может настигнуть даже десятилетия спустя. Вместо райских пляжей они очутятся в Гааге.