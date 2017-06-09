Развитие отношений c НАТО остановилось еще 13 лет назад - Видишенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому вступление Украины в НАТО определено как одно из основ внешней политики. За это проголосовали 276 народных депутатов. В прежней редакции Закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" приоритетом было "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации".

Теперь же целью углубления сотрудничества Украины с НАТО будет получение именно членства, а не просто достижение необходимых критериев. Курс на членство в Альянсе также теперь прописан в Законе "Об основах национальной безопасности Украины". Зато в НАТО уже отреагировали и отметили, что приняли к сведению решение Верховной Рады Украины. Также в НАТО подчеркнули, что основным приоритетом для Киева являются реформы.

Насколько далеким или близким стало членство Украины в этой организации, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Видишенко

Чем это решение отличается от решения, принятого парламентом три года назад об отказе Украины от внеблокового статуса?

— Во-первых, хотелось бы отметить, что чего-либо рационального от ВРУ нынешнего созыва ожидать было бы весьма неразумно. И если мы говорим об отказе от внеблокового статуса и текущих правовых изменениях в законы Украины, об основах внутренней и внешней политики и законе об основах национальной безопасности, то стоит отметить, что принятые правки и правда идут в более радикальном ключе. Непосредственно уже закреплено движение в евроатлантические структуры в более активном виде. Но, во-первых, это продолжает усугублять раскол и так в крайне нестабильном государстве, где общество и так дезинтегрировано. Потому что такими решениями правящая коалиция сама играет на дестабилизацию государства, потому что данное решение ВРУ деструктивно по сути, и это попытка разогреть те оставшиеся крупицы своего электората правящим партиям — "Народному фронту" и БПП — среди закоренелых еврооптимистов в преддверии возможных выборов. А Украину, собственно, в НАТО никто не ждет, что достаточно нецелесообразно для самого НАТО. Поэтому все-таки евроатлантические устремления наших властей, в нынешних условиях, пока в обозримом будущем весьма бесперспективны, потому что США играют определяющую роль в формировании внешнеполитической доктрины Альянса. А вопрос Украины не в приоритете нынешней администрации Дональда Трампа. И украинско-американские отношения всегда являлись заложником развития самой парадигмы российско-американских отношений. А политику по Украине в Госдепе обычно определяют как раз профессиональные специалисты по России. Отношения Киева и Вашингтона являются проекцией в значительной степени отношений Москвы и Вашингтона. И Вашингтон просто сейчас не рассматривает Украину как партнера в рамках НАТО. Это было бы весьма иррациональным и даже весьма опасным шагом для самого Вашингтона. Поэтому повторюсь, в обозримом будущем говорить об успехе подобных действий ВРУ весьма бесперспективно. И вообще, как может быть внешнеполитическим приоритетом то, чего нельзя добиться и что и так усиливает эскалацию в обществе? Это неразумно — быть полем для битвы.

То есть этого ожидать совсем не стоит? Associated Press Geert Vanden Wijngaert НАТО, Турция и шантаж Трампа со стороны ЕС

— В нынешних обстоятельствах и в обозримой перспективе все-таки пока не стоит, поскольку Украину не рассматривают пока еще как потенциального участника НАТО. А учитывая ситуацию в государстве, это играет лишь на эскалацию в обществе. Лучше бы наш правящий класс искал решение на вопрос, как выйти из разрушительной парадигмы революции разрухи, в которую тот же правящий класс и завел страну еще в 2014 году.

От этого решения каким-то образом изменятся отношения Украины и НАТО?

— Отношения Украины с НАТО пребывают в той же парадигме, в которой они пребывали последние лет 12-13, с 2004 года, с периода первого Майдана. И каких-то существенных изменений нет, несмотря на усиление партнерских связей с США и отдельными странами НАТО. Есть четкая оппозиция со стороны некоторых государств, в частности Италии, ФРГ, Франции, в разные периоды последних 12 лет. Сейчас данная позиция в целом сохраняется и заключается в том, что вхождение Украины в НАТО, во-первых, ослабит НАТО, во-вторых, сыграет деструктивную роль в отношении НАТО с РФ.

Какими могли бы быть результаты референдума по НАТО?

— Исходя из социальных опросов коллег непосредственно нашего центра, насколько я знаю, пока подавляющее большинство населения, то есть более 50%, не являются приверженцами интеграции в НАТО. Они относятся к этому негативно или нейтрально. Это все-таки пока позиция большинства населения Украины. В какой-то степени и правда увеличилось количество за последние три года числа сторонников, но как раз в последний где-то год это количество вновь постепенно возвращается в те рамки, в которых оно было до 2014 года.

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Ранее экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" заявил, что в ближайшее время перспектив интеграции в НАТО нет, но сотрудничество с Альянсом должно быть очень активным.