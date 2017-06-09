Хроника 8 июня: курс на НАТО, отмена госрегулирования цен, разборки из-за Билык в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 8 июня, Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО, президент Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии, к тому же в Украине отменили госрегулирование цен на продукты. В этот же день коалиция США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

Парламент Украины в четверг принял закон, который предусматривает законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Документ еще должен подписать президент Украины. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области подписал Закон "О рынке электроэнергии". Закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Принятие этого закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро.

В Украине отменили госрегулирование цен на продукты

Кабинет министров принял решение об отмене государственного регулирования цен на продовольственные товары с 1 июля. В постановлении говорится, что главная цель изменений — снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.

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Шабунин ударил журналиста за "неприятный" вопрос

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ударил журналиста Всеволода Филимоненко из-за вопроса, почему тот не воюет в АТО. "Шабунин напал за вопрос: "Почему не воюешь в АТО?". Итог: предварительно надкол челюсти и сотрясение мозга. Сейчас госпитализирован", — написал Филимоненко на своей странице в Facebook.

Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы

Чеченский доброволец Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы. Покушение на Осмаева было совершено 1 июня вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Посольство США в Киеве не считает ночной взрыв терактом

В ночь на четверг, 8 июня, на территории посольства США в Киеве произошел взрыв: неизвестный бросил на территорию диппредставительства взрывное устройство. При взрыве никто не пострадал, сейчас посольство продолжает работу в обычном режиме. Столичная полиция уже назвала ночной взрыв терактом, однако само посольство США не видит террористических действий во взрыве на территории своего офиса в Киеве.

Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе

В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

Конфликт на стихийном рынке в Одессе: торговцы перекрыли улицу

Уличные торговцы в четверг перекрыли проезжую часть на улице Бочарова в Одессе, сообщает местное издание "Репортер". "Люди возмущены тем, что сотрудники Департамента муниципальной безопасности разгоняют стихийный рынок. В ответ на это торговцы беспрерывно ходят по пешеходному переходу, заблокировав тем самым движение", — сказано в сообщении.

Рестораны в Херсонской области оштрафованы за обслуживание на русском

В Херсонской области восемь ресторанов оштрафованы за нарушения требований закона Украины "О языках". В Главное управление Госпотребслужбы поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований Закона Украины "О языках". Факты, указанные в жалобах, подтвердились. Восемь человек привлечены к административной ответственности.

Досрочные выборы в парламент Великобритании

В Великобритании накануне, 8 июня, прошли парламентские выборы. Избиратели должны выбрать 650 депутатов. Основная борьба развернулась между Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и Лейбористской партией Джереми Корбина. По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест.

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Коалиция США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла в четверг новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон. По его словам, как и в предыдущих двух случаях удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танф, где "силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев". Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас коалиция выясняет это.

Именно 8 июня вся планета отмечает важный экологический праздник — Всемирный день океанов (World Oceans Day). Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить, она является системообразующей, ведь его воды — один из главных поглотителей углекислого газа.