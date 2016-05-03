Война или провокация? Обстрел КПП "Еленовка": анализ всех версий

Диана Михайлова, независимый военный эесперт

Сразу после трагедии стороны уже традиционно обменялись взаимными обвинениями. Глава ДНР Александр Захарченко ранее назвал обстрел "преступлением против человечества, совершенным украинскими силовиками", а Донецкое агентство новостей со ссылкой на Минобороны ДНР сообщило, что огонь по поселку вел батальон "Айдар".

В свою очередь спикер штаба АТО майор Антон Миронович заявил, что "распространение информации о гибели людей на КПП "Еленовка" может носить провокационный характер с целью дестабилизировать ситуацию. О гибели людей ничего не известно нам. Да, в 2 часа ночи ополченцы открывали огонь из стрелкового оружия, с целью спровоцировать наши силы на ответный огонь, но ВСУ на провокацию не поддались и огонь не открывали".

Затем, после появления официального оперативного доклада Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сделавшей вывод о том, что "направление огня было с запад-юго-запада, а при обстреле использовалась, скорее всего, 122-мм артиллерия", за работу взялись специалисты по расследованию любых преступлений на основании анализа информации из сети интернет. Ярким представителем этой категории является экспертно-журналистская группа Bellingcat, преуспевшая в деле изучения аспектов катастрофы МН17 с использованием метода OSINT (Open Source Intelligence — разведка на основе открытых источников).

В первую очередь был поставлен под сомнение вывод СММ ОБСЕ о направлении огня, которым были поражены мирные граждане на КПП "Еленовка". На основании изучения крупного плана воронки, попавшей в один из видеороликов с места происшествия, результаты работы патруля ОБСЕ были опровергнуты доморощенными знатоками интернет-расследований.

фото автора Фрагмент из видеоролика, призванный продемонстрировать ошибочность вывода СММ ОБСЕ.

По мнению украинских специалистов мины прилетели со стороны Волновахской исправительной колонии №120, находящейся под контролем ополчения "ДНР".

фото автора Украинская версия направления огня по КПП "Еленовка".

Дело в том, что представители СММ ОБСЕ, люди, прошедшие неплохую подготовку для выполнения именно тех задач, решением которых приходится заниматься наблюдателям в зоне военных конфликтов. Как видно из приведенной фотографии патрульные Миссии выполнили анализ воронок на основании стандартных процедур, применяемых для оценки направления прилета и типа использованного при обстреле боеприпаса.

фото автора Представители СММ ОБСЕ анализируют воронку около КПП "Еленовка".

Только, в отличие от интернет-экспертов, делают это на натуре, с учетом всех требований стандартной методики анализа и оценки, фиксируя свои действия и документируя результаты и, самое главное, несут ответственность за правильность своих действий.

фото автора Фрагмент из стандартной методики анализа и оценки направления прилета. ОБСЕ

Впрочем, подобные мелочи уже никого не интересовали, и выступивший вскоре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что "обстрел контрольно-пропускного пункта "Еленовка" в Донецкой области, в результате которого погибли 4 мирных жителя, был заранее спланирован оккупационными войсками Российской Федерации и велся со стороны фильтровальной станции возле населенного пункта Ясное на неподконтрольной Украине территории на расстоянии около 4 км от места трагедии".

Попутно было отмечено, что расстояние от первой позиции подразделений ВСУ до места инцидента составляет 6,6 км, в то время, как 82-мм минометы имеют максимальную дальность стрельбы 3,0-4,2 км.

Далее последовала стандартная тирада о том, что "этот циничный провокационный акт имел целью дискредитировать в глазах гражданского населения временно оккупированных территорий и международного сообщества имидж Украины и ее Вооруженных сил накануне очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске и большого христианского праздника — Пасхи".

Одновременно были приведены факты, которые, по словам Турчинова, свидетельствуют о непричастности Вооруженных сил Украины к событиям в селе Еленовка, а целью провокации является "дискредитация сил АТО и информационного прикрытия дальнейшей военной эскалации конфликта".

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