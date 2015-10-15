Саммит СНГ в Казахстане. Повестка дня и роль Украины

Иннокентий Адясов, политэксперт

Что бы ни говорилось, но эта организация во многом уникальна – вряд ли в современном мире есть сообщество, объединяющее столь разнообразные государства. За все время его крайне непростого существования СНГ покинула (в 2009 году) только Грузия, да и то она остается участником многих соглашений внутри Содружества.

Иногда пытаются проводить аналоги между СНГ и Британским Содружеством наций, но при этом опускают крайне важный момент: Британское Содружество сосредоточено прежде всего на гуманитарных вопросах, а СНГ с момента своего образования в декабре 1991 года претендовало на попытки интеграции во всех областях деятельности постсоветских государств (неслучайно во многих научных исследованиях заявляется, что Содружество виделось как конфедерация бывших республик СССР, но без союзного центра).

Повестка более чем насыщенная

Тематика встречи на высшем уровне в Казахстане завялена весьма разнообразная: согласно официальной информации,. В узком составе лидеры СНГ обсудят четыре:— заявление по поводу 70-летия создания ООН;— заявление о борьбе с международным терроризмом;— вопрос о председательстве в СНГ в следующем году (оно переходит от Казахстана к Киргизии);— вопрос о месте проведения следующего заседания Совета глав государств СНГ.

В расширенном же составе будут обсуждаться обращение в связи с 30-той годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС, а также вопрос о правовом обеспечении миграционных процессов. Планируется принять решение о формировании группировки пограничных и иных ведомств для урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах и программу сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на 2016-2020 годы. Наверняка в неформальных беседах затронут и вопрос антитеррористической операции в Сирии.

Но, пожалуй, для СНГ чуть ли не основной вопрос сейчас: как видит себя в этой организации Украина?

Украина в ожидании особого статуса

Как известно, Украина была одним из членов "славянской тройки", которая 8 декабря 1991 года подписала столь неоднозначные "Беловежские соглашения".

Но, став страной-учредителем СНГ, Украина всегда занимала по отношению к этому объединению двоякую позицию: с одной стороны, Верховная Рада так и не ратифицировала Устав СНГ (и МИД Украины всегда подчеркивал, в случае попыток России предложить по тому или иному вопросу консолидированное решение, что формально Киев вне Содружества). С другой, украинские власти всегда требовали себе привилегии внутри СНГ.

Прежде всего, это касается Зоны свободной торговли (ЗСТ СНГ), которая позволила украинским производителями выйти на российский рынок фактически без ограничений (ратификация договора о присоединении к договору о ЗСТ СНГ в Раде состоялась весьма оперативно, 30 июля 2012 года, и договор в отношении Украины начал действовать с 20 сентября 2012 года).

И сколько бы не звучало после смены власти на Украине в феврале 2014 года лозунгов о пересмотре внешнеполитического вектора страны, ни один самый радикальный депутат ВРУ не поставил вопрос о выходе Киева из ЗСТ СНГ.

Наоборот, еще весной 2015 года глава украинского МИДа Павел Климкин заявил о нецелесообразности выхода Украины из состава СНГ, и киевские власти четко придерживаются этой позиции (правда, Киев отказывается от своего взноса в бюджет СНГ в размере 2 млн долларов).

Пока неясно, кто будет представлять Украину на саммите. Но для Киева этот форум крайне важен – остается несколько месяцев до запуска ЗСТ Украины с Евросоюзом, и ЕАЭС готов принять ответные меры для защиты своего внутреннего рынка от возможного реэкспорта из Европы через территорию Украины.

Вряд ли у украинской стороны будет еще такая возможность обсудить ее участие в ЗСТ СНГ со всеми заинтересованными сторонами, и в этой связи можно ожидать очень высокой кулуарной активности украинской делегации.

Это можно только приветствовать – возможно, без ненужной огласки Украина и ЕАЭС смогут найти столь нужный алгоритм торгового взаимодействия. Как говорится, политика политикой, но экономики стран СНГ остаются связанными друг с другом очень плотно, и для и координации этих экономических связей нужен хоть какой-то орган (или площадка для обсуждения проблем).

ЕАЭС как альтернатива СНГ?

В поселке Бурабай (Боровое) также планируется провести заседание

Первый год ЕАЭС проходит весьма непросто, на это влияют как внешние факторы (падение цен на сырье на мировых рынках, удорожание кредитных ресурсов, конкуренция со стороны других сырьевых центров), так и внутренние – прежде всего, недостаточная проработанность нормативной базы ЕАЭС, частая несогласованность в валютной и финансовой политике членов этого интеграционного объединения.

ЕАЭС требуется развитие, а развитие невозможно без четкого понимания, как преодолевать кризисы.

И стоит надеяться, что лидеры стран ЕАЭС смогут выработать механизм консультаций в кризисных ситуациях.

Можно ли все-таки совместить форматы СНГ и ЕАЭС?

Эти форматы не противоречат друг другу, и все, что так или иначе работает на интеграцию на постсоветском пространстве, должно получать всемерную поддержку.

Но надо четко определить приоритеты каждого формата: СНГ доказало свою востребованность в гуманитарной сфере, крайне важны механизмы безвизового пересечения границ внутри пространства большинства стран Содружества. Есть определенный потенциал и в общем образовательном пространстве.

Но, к сожалению, большая часть экономических проектов СНГ так и остались на бумаге (как показывает мировой опыт, для подобных проектов необходим наднациональный координирующий орган, что противоречит основным документам Содружества).Экономическая интеграция (при всех сложностях этого процесса) системно развивается уже в формате ЕАЭС.

Но СНГ (помимо гуманитарной составляющей) имеет и другой крайне важный формат – Содружество выступает как неформальная площадка для обмена мнениями внутри постсоветского пространства и возможности предотвращать кризисы в период их возникновения.

Вполне стоит надеяться, что саммит СНГ в Казахстане сможет дать импульс к поиску новых форматов сохранения до сих пор крайне тесных (хотя это, может, и не видно на первый взгляд) связей между странами СНГ – когда-то союзными республиками.