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    Соглашение о строительстве газопровода "Литва-Польша" подписано в Брюсселе

    (обновлено: )59432
    На подписание соглашения в Брюссель прибыли премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Эстонии Таави Рыйвас и премьер-министр Польши Эва Копач.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости, Мария Князева, Николай Адашкевич. Соглашение о строительстве газопровода, соединяющего Литву с Польшей, который должен заработать к началу 2020 года, подписано в четверг в Брюсселе, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

    "Правительства Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также Еврокомиссия, достигли соглашения" по строительству газопровода, говорится в сообщении. Газопровод в пресс-релизе упоминается под названием GIPL.

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    На подписание соглашения в Брюссель прибыли премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Эстонии Таави Рыйвас и премьер-министр Польши Эва Копач.

    Газопровод будет реверсным. Его длина составит 534 километра, из них 357 километров — по территории Польши и 177 километров — по Литве. Начальная мощность из Польши в Литву будет 2,4 миллиарда кубометров газа в год, а из Литвы в Польшу — один миллиард кубометров в год.

    "Сегодняшнее подписание даст возможность начать строительные работы с целью завершить газопровод к декабрю 2019 года", — уточняется в релизе.

    Общая стоимость строительства газопровода составит 558 миллиона евро. В прошлом месяце представители национальных властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, Еврокомиссия, а также "промоутеры проекта" Amber Grid (Литва) и Gaz-System (Польша) согласовали финансовую структуру проекта, сообщает ЕК. Еврокомиссия выступила посредником "в этой сделке" и инвестировала в проект 300 миллионов евро, сообщил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

    "Это первый инфраструктурный проект в области энергетики, который соединит балтийские страны с европейским рынком. Мы закончили энергетическую изоляцию балтийских стран, закончили долгую зависимость от одного поставщика (России — ред.)", — сказал Юнкер на пресс-конференции после подписания соглашения.

    По словам премьер-министра Эстонии, данные шаги необходимы для обеспечения энергобезопасности и энергонезависимости региона. "Польско-литовский, а также эстонско-финский газопроводы создадут единый газовый рынок от Польши до Финляндии, позволяя использовать различные источники энергии и добиться независимости от российского рынка газа", — сказал Рыйвас, чьи слова приводит пресс-служба правительства Эстонии.

    Газохранилище. Архивное фото
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    "Эти инвестиции принесут дивиденды — свободное течение энергии в Европе. Нам это необходимо для безопасности поставок, для диверсификации источников получения энергии", — заявил глава ЕК.

    Данный проект Еврокомиссия называет приоритетным для себя. "Еврокомиссия взяла курс на создание связей, позволяющих энергии течь туда, где она больше всего нужна, а также обеспечить наличие у каждой страны ЕС доступ минимум к трем источникам энергии. Создание отсутствующих трансграничных связей между регионом Балтийского моря и остальной частью энергетического рынка ЕС является приоритетом для Еврокомиссии", — говорится в сообщении.

    В Евросоюзе в настоящее время формируется энергосоюз, призванный, в том числе, сократить зависимость ЕС от российского газа, который обеспечивает примерно треть всего потребления "голубого топлива" в регионе. Евросоюз стремится увеличивать число источников получения газа странами ЕС, в том числе, создавать межгосударственные связи по переброске газа.

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