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    "Нафтогаз" планирует к концу октября накопить в ПХГ 17 млрд кубов газа

    Тема:

    Газ из России: "зимний пакет". (381)

    (обновлено: )92
    Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, на конец месяца запасы газа в ПХГ превысят 17 миллиардов кубометров, что дает относительно комфортную перспективу прохождения этого осенне-зимнего сезона.
    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" рассчитывает к концу октября накопить в подземных хранилищах 17 миллиардов кубометров газа, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании антикризисного энергетического штаба в четверг.

    Газопровод. Архивное фото
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    "По нашим подсчетам на конец месяца запасы газа в ПХГ превысят 17 миллиардов кубометров, что будет больше чем в прошлом году и что дает нам относительно комфортную перспективу прохождения этого осенне-зимнего сезона", — сказал он.

    По данным на сайте Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), объем газа в ПХГ Украины на 14 октября составил 15,889 миллиарда кубометров, уровень заполнения хранилищ достиг 51,34%.

    В зимнем газовом пакете, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября, оговорена закупка "Нафтогазом" у "Газпрома" 2 миллиардов кубометров на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК.

    В рамках зимнего пакета правительство РФ предоставило Украине скидку на четвертый квартал — около 20 долларов за тысячу кубов. Сама контрактная цена составляет 248-252 доллара за тысячу кубов, говорил ранее министр энергетики РФ Александр Новак.

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