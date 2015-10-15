"Нафтогаз" планирует к концу октября накопить в ПХГ 17 млрд кубов газа

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" рассчитывает к концу октября накопить в подземных хранилищах 17 миллиардов кубометров газа, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании антикризисного энергетического штаба в четверг.

"По нашим подсчетам на конец месяца запасы газа в ПХГ превысят 17 миллиардов кубометров, что будет больше чем в прошлом году и что дает нам относительно комфортную перспективу прохождения этого осенне-зимнего сезона", — сказал он.

По данным на сайте Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), объем газа в ПХГ Украины на 14 октября составил 15,889 миллиарда кубометров, уровень заполнения хранилищ достиг 51,34%.

В зимнем газовом пакете, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября, оговорена закупка "Нафтогазом" у "Газпрома" 2 миллиардов кубометров на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК.

В рамках зимнего пакета правительство РФ предоставило Украине скидку на четвертый квартал — около 20 долларов за тысячу кубов. Сама контрактная цена составляет 248-252 доллара за тысячу кубов, говорил ранее министр энергетики РФ Александр Новак.