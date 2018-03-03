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    Зарубежье

    Во Франции опубликовали скандальные мемуары скандального Ле Пена

    (обновлено: )46
    Я прекрасно знаю, что святоши в Париже утверждают, будто избиратели Нацфронта все сплошь быки, которые даже читать не умеют, но это не так, утверждает издатель.
    Жан-Мари Ле Пен
    RIA News Александр Поляков | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Мемуары Жана-Мари Ле Пена были распроданы накануне выхода книги, даже не успев дойди до полок книжных магазинов. Книга фигурирует в списке лидеров продаж Amazon.

    Большинство крупных издательских домов Франции отказались публиковать книгу. Sputnik побеседовал с Гийомом де Тьелуа (Guillaume de Thieulloy), который не испугался прессинга общественного мнения.

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    Вы только что выпустили мемуары Жана-Мари Ле Пена. Говорят, ему везде отказали. Расскажите, как вы решили издать эти мемуары?

    — Да, во многих крупных издательствах ему отказали. Как пишет еженедельник Valeurs Actuelles, в издательстве "Albin Michel" Амели Нотомб чуть ли не кулаком по столу ударила – мол, либо он, либо я. Один мой друг после очередных безрезультатных переговоров предложил мне издать эту книгу. Я сначала сказал, что не смогу, ведь у меня очень маленькое издательство, но если удастся подписать договор с дистрибьютером, я с радостью за это возьмусь. Этот человек вывел меня на издательство "Hachette", согласившимся распространить книгу.

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    Вы не опасались критики в адрес вашего издательства или в свой адрес лично?

    — Знаете, я постоянно в центре полемики, я был своего рода гражданином Кейном католического интернета и бог знает кем еще. Откровенно говоря, я сплю спокойно. Критика скорее объединяет читателей вокруг меня, а не создает трудности. Критика меня никогда не пугала!

    Газета Le Monde процитировала слова одного парижского издателя: "электорат Нацфронта не слишком много читает. Есть разница между электоратом и читателями". Тем не менее, все экземпляры мемуаров были раскуплены еще до публикации. Что вы думаете по этому поводу?

    — Во-первых, я нахожу, что автор этих слов презрительно относится к электорату Нацфронта. Я прекрасно знаю, что святоши в Париже утверждают, что избиратели Нацфронта все сплошь быки, которые даже читать не умеют. А я думаю, что это далеко не так!

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