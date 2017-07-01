О чем пишут в мире: обвинения Ле Пен, историческая реформа в Индии

РИА Новости Украина

Обвинения Ле Пен

Лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предъявили обвинения в рамках расследования фиктивного трудоустройства членов партии в качестве сотрудников Европарламента. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Monde, Parisien, Hill, Politico.

Ле Пен обвиняется в "злоупотреблении доверием" в период 2009-2016 годов, когда она была депутатом Европарламента. Как отмечает Hill, члены партии получили за это время порядка 5,4 миллиона долларов.

По данным газеты Independent, расследование ведется в отношении 17 членов партии, включая отца Ле Пен, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена.

Parisien задается вопросом, чем рискует Нацфронт в данной ситуации.

"Юридически растрата карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в размере 375 тысяч евро", — отвечает газета на свой вопрос.

Налоговая реформа в Индии

В пятницу в Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа. Как пишет New York Times, после "уничтожения валюты премьер-министр решил рискнуть".

Сам премьер-министр страны Нарендра Моди считает, что "реформа является результатом долгих раздумий" и она позволит "объединить экономику страны".

New York Times отмечает, что эта реформа станет "новой экономической эрой".

Huffington Post добавляет, что это самая крупная налоговая реформа со времен обретения Индией независимости в 1947 году.

Кончина первой женщины-главы Европарламента

В пятницу скончалась первая женщина, возглавившая Европарламент, Симона Вейль. Об этом пишут такие западные СМИ, как Monde, Parisien, Figaro, Welt, Zeit, Telegraph.

"Симона Вейль была мне как мать", — приводит Parisien слова прохожей.

Как отмечает Welt, "вся Франция скорбит по Симоне Вейль".

По данным газеты Monde, похороны политика пройдут в среду после полудня в Доме инвалидов в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона.

В 1979 году Вейль была избрана в первых прямых выборах в Европарламент, а затем стала его председателем.

Тюремное заключение за помощь ополчению

Британцу Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе, сообщает издание Times.

Стимсон отправился в Россию, а затем в Донецкую область с 70 фунтами в кармане для помощи ополчению. Он надеялся начать там жить с чистого листа и получить российское гражданство.

Сам британец заявлял, что не считает себя террористом, так как он не такой как "джихадисты, которые отправляются в Сирию". Однако после возвращения в Манчестер ему были предъявлены обвинения, в том числе в "намерении совершить теракт".

Как пишет газета, суд вынесет решение по его делу 14 июля.