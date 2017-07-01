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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: обвинения Ле Пен, историческая реформа в Индии

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    Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинили в "злоупотреблении доверием", в Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа, умерла Симона Вейль — первая женщина, возглавившая Европарламент.
    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Обвинения Ле Пен 

    Лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предъявили обвинения в рамках расследования фиктивного трудоустройства членов партии в качестве сотрудников Европарламента. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Monde, Parisien, Hill, Politico. 

    Ле Пен обвиняется в "злоупотреблении доверием" в период 2009-2016 годов, когда она была депутатом Европарламента. Как отмечает Hill, члены партии получили за это время порядка 5,4 миллиона долларов. 

    Марин Ле Пен танцует со своими сторонниками
    @julien_langlet
    Ле Пен станцевала вместе с соратниками после поражения на выборах

    По данным газеты Independent, расследование ведется в отношении 17 членов партии, включая отца Ле Пен, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена

    Parisien задается вопросом, чем рискует Нацфронт в данной ситуации. 

    "Юридически растрата карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в размере 375 тысяч евро", — отвечает газета на свой вопрос.

    Налоговая реформа в Индии 

    В пятницу в Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа. Как пишет New York Times, после "уничтожения валюты премьер-министр решил рискнуть". 

    Сам премьер-министр страны Нарендра Моди считает, что "реформа является результатом долгих раздумий" и она позволит "объединить экономику страны". 

    New York Times отмечает, что эта реформа станет "новой экономической эрой". 

    Huffington Post добавляет, что это самая крупная налоговая реформа со времен обретения Индией независимости в 1947 году.

    Кончина первой женщины-главы Европарламента 

    Скончалась легендарная Симона Вейль
    Канал euronews на Youtube
    Умерла легендарная женщина-политик

    В пятницу скончалась первая женщина, возглавившая Европарламент, Симона Вейль. Об этом пишут такие западные СМИ, как Monde, Parisien, Figaro, Welt, Zeit, Telegraph. 

    "Симона Вейль была мне как мать", — приводит Parisien слова прохожей. 

    Как отмечает Welt, "вся Франция скорбит по Симоне Вейль". 

    По данным газеты Monde, похороны политика пройдут в среду после полудня в Доме инвалидов в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. 

    В 1979 году Вейль была избрана в первых прямых выборах в Европарламент, а затем стала его председателем.

    Тюремное заключение за помощь ополчению 

    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донецк: "хлебное" перемирие не работает

    Британцу Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе, сообщает издание Times. 

    Стимсон отправился в Россию, а затем в Донецкую область с 70 фунтами в кармане для помощи ополчению. Он надеялся начать там жить с чистого листа и получить российское гражданство. 

    Сам британец заявлял, что не считает себя террористом, так как он не такой как "джихадисты, которые отправляются в Сирию". Однако после возвращения в Манчестер ему были предъявлены обвинения, в том числе в "намерении совершить теракт". 

    Как пишет газета, суд вынесет решение по его делу 14 июля.

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