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    В мире

    Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов с 46% голосов

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (241)

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    Согласно итоговым данным, в своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции лидер партии "Национальный фронт" Ле Пен получила 19 997 голосов — 45,02%.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции, свидетельствуют данные МВД страны.

    Марин Ле Пен танцует со своими сторонниками
    @julien_langlet
    Ле Пен станцевала вместе с соратниками после поражения на выборах

    Согласно итоговым данным, в своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции Ле Пен получила 19 997 голосов — 45,02%. Во второй тур также вышла представительница движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Анн Роке — за нее проголосовали 7 141 человек (16,43%). Для победы одному из кандидатов будет достаточно простого большинства.

    В 2012 году Ле Пен на парламентских выборах потерпела поражение: во втором туре ей не хватило нескольких сотен голосов.

    Ранее сообщалось, что на выборах в Национальное собрание Франции лидирует движение "Вперед, республика".

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