Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов с 46% голосов

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции, свидетельствуют данные МВД страны.

Согласно итоговым данным, в своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции Ле Пен получила 19 997 голосов — 45,02%. Во второй тур также вышла представительница движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Анн Роке — за нее проголосовали 7 141 человек (16,43%). Для победы одному из кандидатов будет достаточно простого большинства.

В 2012 году Ле Пен на парламентских выборах потерпела поражение: во втором туре ей не хватило нескольких сотен голосов.

Ранее сообщалось, что на выборах в Национальное собрание Франции лидирует движение "Вперед, республика".