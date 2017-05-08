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    Ле Пен станцевала вместе с соратниками после поражения на выборах

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (179)

    (обновлено: )12202
    На кадрах, показанных телеканалом TF1 в прямом эфире, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.​
    Марин Ле Пен танцует со своими сторонниками
    @julien_langlet

    Французский телеканал TF1 в прямом эфире показал проигравшую президентские выборы кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен танцующей под музыку со своими соратниками и сторонниками.

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    На кадрах, которые перебивали прямую трансляцию с площади перед Лувром, где состоялось выступление Макрона, Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.​

    ​В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 63,69% после подсчета 80% голосов, Ле Пен получает 36,31%.

    Лидер Нацфронта уже признала поражение и поздравила Макрона с победой. 

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