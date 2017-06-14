Отца Ле Пен лишили депутатского иммунитета за "разжигание ненависти"

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Основателя французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена лишили депутатской неприкосновенности за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве". Соответствующее решение принял Европарламент.

Тем самым европарламентарии удовлетворили запрос правоохранительных органов Франции, которые намерены привлечь 88-летнего политика к уголовной ответственности по обвинению в разжигании расовой ненависти.

"(Европарламент) решает лишить иммунитета Жан-Мари Ле Пена. Поручает председателю довести настоящее постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самого Жан-Мари Ле Пена", — говорится в принятом ЕП на пленарной сессии в Страсбурге решении. Ранее за лишение Жан-Мари Ле Пена неприкосновенности высказался профильный комитет Европарламента.

Ле Пена уже в четвертый раз лишают парламентского иммунитета в ЕП, депутатом которого он является с 1984 года. Каждый раз причиной такого решения становились некорректные высказывания политика, которые также послужили причиной его исключения из партии.

Жан-Мари Ле Пен является отцом Марин Ле Пен, действующего лидера "Национального фронта". Ранее в этом году ЕП проголосовал за лишение ее депутатского иммунитета по запросу прокуратуры Парижа, инициировавшей расследование в отношении Ле Пен, чьи сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. В 2017 году в первом туре президентских выборов Марин Ле Пен набрала 21,3% голосов и прошла во второй тур, в котором уступила Эммануэлю Макрону.