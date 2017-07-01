Британцу грозит тюремное заключение за участие в конфликте в Донбассе

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Гражданину Великобритании Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе, сообщает издание Times.

По данным издания, 41-летний Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. В октябре 2015 года он дал интервью телерадиокорпорации Би-би-си, в котором заявил, что гордится тем, что сделал.

Стимсон надеялся получить российское гражданство и начать новую жизнь в Донбассе. "Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию", — подчеркивал он.

После интервью Стимсон возвращался в Манчестер, когда его задержали власти Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в "намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины". Затем обвинение в "намерении совершить теракт" было снято.

По данным газеты, суд вынесет решение 14 июля.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Харькова приговорил к 11 годам заключения бывшего коменданта в самопровозглашенной ДНР, гражданку РФ Ларису Чубарову с позывным "Тереза".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.