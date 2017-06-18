Ле Пен получила место в парламенте Франции

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила место в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, сообщил мэр города Энен-Бомон, вице-президент партии Стив Бриуа.

"Браво, Марин Ле Пен, с твоим избранием! Это так заслуженно. Спасибо жителям избирательного округа 6211. 67% (за Ле Пен – ред.) в Энен-Бомоне", — сообщил политик.

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Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания. Ранее в нижней палате парламента уже заседали родственники лидера Нацфронта: отец и основатель партии Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен, которая в 2012 году стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания.

Еще один вице-президент партии — Флориан Филиппо — потерпел поражение в своем избирательном округе, набрав 42,84% голосов. Неудача постигла и адвоката Марин Ле Пен, ранее занимавшего место в парламенте страны — Жильбера Коллара из этой же партии.

Ранее МВД Франции сообщало, что во втором туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата) Франции лидирует движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика".