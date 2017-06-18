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    Ле Пен получила место в парламенте Франции

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (248)

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    Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания. Ранее Ле Пен проиграла президентские выборы Эммануэлю Макрону.
    Лидер французской крайне правой партии Национальный Фронт Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила место в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, сообщил мэр города Энен-Бомон, вице-президент партии Стив Бриуа.

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    "Браво, Марин Ле Пен, с твоим избранием! Это так заслуженно. Спасибо жителям избирательного округа 6211. 67% (за Ле Пен – ред.) в Энен-Бомоне", — сообщил политик.

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    Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания. Ранее в нижней палате парламента уже заседали родственники лидера Нацфронта: отец и основатель партии Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен, которая в 2012 году стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания.

    Еще один вице-президент партии — Флориан Филиппо — потерпел поражение в своем избирательном округе, набрав 42,84% голосов. Неудача постигла и адвоката Марин Ле Пен, ранее занимавшего место в парламенте страны — Жильбера Коллара из этой же партии.

    Ранее МВД Франции сообщало, что во втором туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата) Франции лидирует движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика". 

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