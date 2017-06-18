На выборах во Франции уверенно лидирует движение Макрона - МВД

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции лидирует движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика". Об этом свидетельствуют первые данные МВД страны.

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По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республика" проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 22,59%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 9,93%, левоцентристская "Социалистическая партия" — 6,24% и левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 2,89%. Союзники движения Макрона из партии Modem ("Демократическое движение") набирают 5,90% голосов.

Между тем, данные цифры лишь отражают уровень поддержки избирателей: парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов, однако таких оказалось лишь четыре. Во втором туре для достижения успеха достаточно относительного большинства.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции явка избирателей составила только 35,33%.