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Во Франции пожилая монахиня приехала голосовать на гироскутере
11:45
15.06.2017
(обновлено:
11:53 15.06.2017
)
218
Сестра Фабьенн из Франции добралась до избирательного участка, чтобы проголосовать в первом туре парламентских выборов, на гироскутере. Подробнее о 78-летней монахине смотрите в видео.
Канал RT на русском на youtube
Ранее сообщалось, что украинская певица Джамала
спела с монахом
в литовском монастыре.
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