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    Во Франции пожилая монахиня приехала голосовать на гироскутере

    (обновлено: )218
    Сестра Фабьенн из Франции добралась до избирательного участка, чтобы проголосовать в первом туре парламентских выборов, на гироскутере. Подробнее о 78-летней монахине смотрите в видео.
    Канал RT на русском на youtube

    Ранее сообщалось, что украинская певица Джамала спела с монахом в литовском монастыре.

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