Во Франции пожилая монахиня приехала голосовать на гироскутере

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Сестра Фабьенн из Франции добралась до избирательного участка, чтобы проголосовать в первом туре парламентских выборов, на гироскутере. Подробнее о 78-летней монахине смотрите в видео.