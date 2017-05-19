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    Ле Пен будет участвовать в парламентских выборах

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (226)

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    Марин Ле Пен сообщила, что намерена баллотироваться в Национальное собрание от коммуны Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), где во втором туре президентских выборов она получила более 58% голосов избирателей.
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что будет участвовать в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Tobias SCHWARZ / AFP
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    Марин Ле Пен намерена баллотироваться в Национальное собрание от коммуны Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), где во втором туре президентских выборов она получила более 58% голосов избирателей.

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    "Я не особенно колебалась, я просто ждала возможности объявить об этом публично. Я очень глубоко связана с жителями этого шахтерского региона", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.

    Второй тур выборов президента Франции прошел в воскресенье, 7 мая. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

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