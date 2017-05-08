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    В Париже раскупают презервативы в стиле кампаний Макрона и Ле Пен

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (185)

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    Компания, производящая во Франции презервативы в забавных упаковках, выпустила специальную предвыборную коллекцию. Срок годности изделий - до 2020 года.
    Средство контрацепции с символикой кандидатов в президенты Франции
    РИА Новости

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Презервативы в стиле избирательных кампаний кандидатов в президенты Франции — лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона и главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — раскупают в Париже по два евро за штуку.

    Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

    Выступление Эммануэля Макрона перед сторонниками. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Победная речь. Макрон выступил перед своими сторонниками

    Компания, производящая во Франции презервативы в забавных упаковках, выпустила специальную предвыборную коллекцию. Она называется Erection Presidentielle, что созвучно со словосочетанием Elections Presidentielle (президентские выборы).

    Резиновые изделия выполнены в дизайнах, имитирующих стиль логотипов кампаний большинства политиков, представивших свои кандидатуры на пост лидера страны.

    Днем в воскресенье, когда проходил второй тур голосования, презервативов с дизайном "под Макрона" или "под Ле Пен" в киосках осталось гораздо меньше, чем тех, которые напоминают о кандидате от правоцентристов Франсуа Фийоне или лидере движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люке Меланшоне.

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    "Мало осталось, но я сейчас вам найду", — говорит продавщица одного из магазинчиков.

    Срок годности изделий — до 2020 года, в то время как следующие президентские выборы пройдут в 2022-м.

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