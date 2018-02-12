Полтергейст или фейк? Интернет заполонили любительские ужастики

РИА Новости Украина

В интернете в огромном количестве представлены видео, описывающие таинственные и паранормальные явления. Хотя большинство интернет-пользователей воспринимают их сегодня со здоровой долей скептицизма, всегда находятся те, кто вступает в дискуссию, доказывая их подлинность. В интервью Sputnik специалист в области программирования Антон Панкратов комментирует эту проблему:

"Для создания таких видеороликов используется небольшой набор технических и психологических приемов, которых достаточно разве что для изначально благожелательной к такой тематике аудитории. С давних, еще докомпьютерных времен, для получения съемок искусственных сцен, применяются методы комбинированных съемок и хромакей. При комбинированной съемке объединяются съемки разных объектов (например, сцена с людьми и съемки с маленькой игрушкой-динозавром).

При использовании хромакея при съемке часть кадра заполняется некоторым особым цветом (например, синим или зеленым), а потом на эти области накладываются другие изображения. Хромакей и сейчас очень активно используется при съемке современного кино с использованием компьютерных программ. Третьей распространенной сейчас технологией является технология захвата движения (motion capture), когда на актера надевается специальный костюм со светящимися метками. Эти метки затем отслеживаются с помощью специальной программы обработки изображений, и их движение используется для анимации компьютерного персонажа. Эта технология вместе с хромакеем обеспечивает наиболее реалистичные съемки фантастических сцен, но для домашнего использования сложна и дорога. Поэтому для рассматриваемых роликов используется в основном технология комбинированных съемок с искажением кадра (например, сильное размытие, чтобы было плохо видно содержимое сцены и приходилось догадываться и том, что там есть), а также постановочные съемки (например, с движением объектов с использованием лесок и манипуляций из-за области кадра).

С технической точки зрения, представляемые видеоролики примитивны и ни в какое сравнение по реалистичности не идут с современными кинофильмами. Поэтому успешность их восприятия определенной аудиторией достигается в основном психологическими методами. Например, это звуковой фон, тревожное ожидание, формирование сцен неестественной структуры (когда происходят невозможные вроде бы действия), сопереживание людям (если они есть в кадре), стадный эффект (с учетом закадровых голосов и персонажей съемки). Такого рода методы давно известны и в кинематографе, например, при съемке фильмов ужасов. Подделка под реальные съемки, например, была воспринята частью зрителей как документальное кино по отношению к малобюджетному фильму ужасов «Ведьма из Блэр» (1999, режиссер Д. Мирик). Этот фильм (якобы, снятый камерами бесследно пропавших студентов) стали относить к стилю "псевдо-документалистики". Можно сказать, что и все рассматриваемые видеоролики относятся к нему же, но шедевров этого жанра среди них пока не наблюдается.

Постановочная съемка, движения предметов легко объясняется прямой манипуляцией из-за пределов кадра (например, с помощью тонкой лески для выбрасывания предметов или раскачиванием шкафа через окно).

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Все "полтергейсты" на съемках объясняются аналогичным образом, например, здесь таинственные движущиеся фигуры на съемках плохого качества и это часто результат размытия изображения в простейших программах обработки видео. В этом легко убедиться, посмотрев на гистограмму яркости в этой области (похожую на ту, с помощью которой фотографы подбирают экспозицию и диафрагму). При простейшей операции осветления изображения становятся заметны области ручного размытия (практически весь кадр, кроме фрагмента кладки на переднем плане, придающего правдоподобность сцене)".