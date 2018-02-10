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    Фотоленты

    Чудо-альбом. Отец снимает маленькую дочь в самых безумных ситуациях

    (обновлено: )43612
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    emilmedia

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    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях

    Малышка Синглхильд Нюстрём из Швеции имеет самый поразительный фотоальбом в мире.

    Ведь ее отец, известный фотограф Эмиль Нюстрём снимает свою маленькую дочь в разнообразных образах.

    Малышка и красит стены, и летит, привязанная к крылу самолета.

    Некоторые фото были сделаны еще до того, как девочка начала ползать. Эмиль снимал дочку на руках у матери, а потом "убирал" жену в фотошопе.

    Фотограф Джонпол Дуглас настолько любит пиццу, что возвел этот продукт в ранг искусства. Классическую пепперони Дуглас пометил в самую разнообразную и порой неожиданную обстановку.

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