Чудо-альбом. Отец снимает маленькую дочь в самых безумных ситуациях

Малышка Синглхильд Нюстрём из Швеции имеет самый поразительный фотоальбом в мире.
Ведь ее отец, известный фотограф Эмиль Нюстрём снимает свою маленькую дочь в разнообразных образах.
Малышка и красит стены, и летит, привязанная к крылу самолета.
Некоторые фото были сделаны еще до того, как девочка начала ползать. Эмиль снимал дочку на руках у матери, а потом "убирал" жену в фотошопе.
Фотограф Джонпол Дуглас настолько любит пиццу, что возвел этот продукт в ранг искусства. Классическую пепперони Дуглас пометил в самую разнообразную и порой неожиданную обстановку.