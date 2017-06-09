Теракты в Британии испортили имидж партии Мэй - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В четверг, 8 июня, прошли внеочередные выборы в парламент Британии. Избиратели должны выбрать 650 депутатов. Основная борьба развернулась между Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и Лейбористской партией Джереми Корбина. В настоящее время большинством в парламенте располагают консерваторы. У них есть 330 мест.

Подробнее о выборах в Британии сообщил (вечером 8 июня – Ред.) специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Николай Горшков.

Охотно ли британцы идут голосовать?

— На самом деле по-разному. Некоторые участки почти пустые, а у некоторых — например в Лондоне — образовались очереди, пусть и небольшие. Англичане вообще любят создавать очереди. Я только что проходил мимо участка в лейбористском районе. Там стоит очередь. Вообще, такое есть мнение, которого я придерживаюсь, что все люди, которые были недовольны исходом референдума прошлого года по выходу Великобритании из ЕС, они пойдут голосовать, потому что в прошлый раз 13 миллионов человек почти не проголосовали, а потом они устроили демонстрацию в центре Лондона с требованием отменить результаты референдума. Так вот у них появился шанс. Потому что если они выберут Джереми Корбина, то по крайней мере у них появится надежда на то, что он если не отменит результаты референдума, то по крайней мере сделает выход из ЕС максимально мягким. То есть останется в едином рынке и подтвердит готовность Британии придерживаться свободы передвижения рабочей силы.

То есть ожидания Терезы Мэй могут не оправдаться?

— В том-то и дело, что вообще возможен вариант повтора прошлого года, когда Дэвид Кэмерон, который тоже объявлял референдум о членстве в ЕС, будучи уверенным, что он его выиграет, что Британия проголосует за то, чтобы остаться в ЕС. А в результате он проиграл и был вынужден уйти в отставку. Тереза Мэй, имея примерно 16 голосов перевеса в парламенте при голосовании решила, что нужно побольше добиться голосов. Но дело в том, что в течение избирательной кампании, после того как консерваторы стали говорить о том, что они ухудшат пенсионные условия, государственная пенсия, например, не будет повышаться гарантированно на 2,5% в год, что они введут налог на уход за престарелыми людьми, если им будет нужен уход, то фактически люди должны будут расплачиваться собственным жильем, чтобы государство заботилось о пожилых. Это все выхвалило резкое недовольство людей, а Тереза Мэй опять предстала такой злой женщиной из фильма про замок злой королевы. Тем более были теракты и они тоже как-то странно повлияли. Они считают, что теракты подорвали позиции Мэй, ведь она была министром внутренних дел до этого и на ней лежит ответственность за то, что она сократила ее на 20 тысяч полицейских. Другие наоборот считают, что она повела себя жестко и поэтому её разрыв с Корбином резко уменьшился. А в течение избирательной кампании Корбин выглядел лучше. Он смог больше мобилизовать своих сторонников. Конечно, отнюдь не все голосуют за лейбористов. Но дело в том, что Корбина вообще чуть было не списали и считали, что скоро сама партия от него избавится. Но вот, например, вчерашний заключительный митинг Корбина. Он был гораздо более внушительным, чем Мэй на заключительном митинге. Так что все может быть. Усталость некоторая есть. Все-таки год назад был референдум, а выборы были два года назад. Получается, третий год подряд люди голосуют. А еще в начале мая были местные выборы.

Если лейбористы потеряют места — Корбину придется уйти от лидерства в партии, взяв на себя ответственность за поражение?

— Скорее всего, да. Он вообще боец, как выяснилось. Он конечно может продолжать бороться. Дело в том, что левое крыло лейбористов его поддерживает на все 100. Это не вся партия. Партия лейбористская раскололась, есть правоцентристы, центристы и левоцентристы, есть совсем "леваки", почти коммунисты. Они все за него горой, конечно. И они все придут голосовать в отличие от людей более центристских взглядов. Так что он может на себя взять ответственность. Обычно это принято так, если лидер не выиграл выборы — ладно, но если они потеряют места против того что у них сейчас есть, то конечно начнут искать виноватого и обычно это лидер. А дальше посмотрим, как он себя поведет, потому что он опять может поступить как в прошлый раз. Когда Корбина попытались сместить в рамках процесса внутри парламентской партии, он обратился к лейбористским массам. И те его поддержали. Так что в данном случае он может опять сделать то же, обратиться не к парламентской партии, которая скорее всего захочет избавиться от него, если он проиграет, а к массам.

Насколько ситуация отличается по предпочтениям в крупных городах и глубинке?

— В глубинке мало народа живет. Например, референдум как раз показал, что Лондон в большинстве проголосовал, чтобы остаться в ЕС, а глубинка проголосовала против. Но в данном случае разлет большой, потому что расколота и лейбористская партия, из-за Корбина, из-за его очень левых социалистических взглядов. Но также она расколота по отношению к Brexit, потому что часть лейбористов выступает за выход из ЕС, а выступают выступают за то, чтобы остаться, также как в консервативной партии. Эти партии расколоты обе по вопросу Brexit. Но консервативная партия консолидировалась за Терезу Мэй. Люди, которые раньше голосовали за лейбористов, в этот раз говорили по крайней мере за неделю до выборов, что они наверное будут голосовать за консерваторов. И наоборот.

Ранее журналист из Лондона Дмитрий Линник в эфире "ГС" сообщил, что, нападая на людей на Лондонском мосту, террористы взывали к Аллаху, а экс-замсекретаря СНБО Степан Гавриш подчеркнул, что очередной теракт в Лондоне поражает свирепым фанатизмом.