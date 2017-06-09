Ни одна партия не получает большинства в парламенте Британии - exit poll

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Мария Табак. Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650. При этом для абсолютного большинства консерваторам не хватает 12 мест, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll.

Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами.

Таким образом, по предварительным данным, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате — палате общин, и в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.

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На данный момент неясно, кто, как и в какие сроки будет формировать новое правительство. До формирования нового правительства прежний состав правительства продолжает исполнять свои обязанности.

Подсчет голосов всеобщих парламентских выборов, состоявшихся в четверг, будет продолжаться всю ночь. Первые официальные результаты появятся около полуночи по местному времени (02.00 по Киеву, первые данные об исходе выборов — около 05.30 утра (07.30 по Киеву).

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Единый exit poll проводился BBC, ITV и Sky. Exit poll проводился на 144 избирательных участках по всей Великобритании. Участникам опроса предлагалось заполнить копию избирательного бюллетеня так, как они проголосовали на участке. Первые результаты официального подсчета поступят в ближайшие минуты из города Сандерленд на северо-востоке Англии.