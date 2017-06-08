Дай 100 миллионов! Залог Насирова и требования Холодницкого

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят Соломенский районный суд Киева взыскать залог, внесенный за экс-главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, в бюджет страны. А причина в том, что по данным НАБУ и САП, Насиров не сдал в суд еще один свой паспорт — гражданина Великобритании. Но суд отказал антикоррупционеров в их требовании.

Сведения о втором гражданстве экс-чиновника у САП появились еще в марте, о чем не раз рассказывал председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Но основная проблема в том, что его не нашли при обыске.

"У нас есть подтверждения от британской стороны, что он (Насиров) является подданным Великобритании. Он говорит, что паспорта у него такого нет. Поэтому и не сдал", – сказал Холодницкий.

При этом, по словам прокурора, он является подданным Британии с 2012 года. Но паспорт подтверждающий его гражданство при обыске не нашли. Он его в суд не сдал. В прокуратуре считают, что возможно документ хранится на Туманном Альбионе. А, не смотря на наличие браслета на обвиняемом, прокуратура все же опасается, что он может сбежать, покинув пределы Украины под предлогом лечения.

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НАБУ и САП, в принципе, считают, что если Насиров припрятал еще один паспорт, за это уже можно его залог передать в казну, а его взять под стражу.

Но в прокуратуре упускают то, как человек с двойным гражданством мог сначала стать депутатом ВР, а потом руководителем налоговой с доступом к гостайне. Подобное запрещено законодательством и обладателя двойного гражданства уже надо судить за государственную измену, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Во-первых, залог переходит в доход государства если человек, за которого он был внесен нарушил условия постановления суда, по которому был установлен залог. В данном случае, суд не требовал сдать паспорт гражданина Великобритании. Поэтому, эти требования носят больше политический характер, с целью оказать психологическое давление на Насирова. Если есть данные о его втором гражданстве, Насирову надо предъявлять обвинение в государственной измене, так как он получил доступ к гостайне будучи гражданином другой страны. Он Британский паспорт нигде не указывал, ни когда был избран депутатом ВР, но после того, как стал главой ГФС, это так же можно квалифицировать как подделку документом и внесении заведомо не правдивых данных. НАБУ начало брать пример с ГПУ и МВД и разбрасываться политическими заявлениями, но если у них есть достаточно доказательств по его второму гражданству, это повод для предъявления подозрения экс-чиновнику, к тому же, это подследственность НАБУ. Но пока это похоже на игру на публику", — отмечает Ростислав Кравец.

По закону, залог переходит в доходит государства, когда человек нарушает условия постановления суда. И прежде всего, когда он сбегает. В августе прошлого года стало известно, что создатель финансово-строительной пирамиды-аферы, известный киевский застройщик Анатолий Войцеховский сбежал в Россию на следующий день после того, как судья Печерского суда Пидпалый выпустил его под залог 14 миллионов гривен, тогда как прокуратура требовала 50 миллионов гривен. Войцеховский единственный, кто спокойно расстался с такой крупной суммой.

Напомним, НАБУ и САП подозревают Романа Насирова в злоупотреблении властью, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя Госфискальной службы он принимал решения в интересах народного депутата из группы "Воля народа" Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом. 7 марта Соломенский районный суд избрал Насирову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 100 млн грн. 16 марта он вышел на свободу.