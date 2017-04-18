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    Названа дата досрочных выборов в парламент Великобритании

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    По словам премьер-министра Терезы Мэй, в среду она намерена внести законопроект о проведении выборов 8 июня, для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев.
    Тереза Мэй. Архивное фото
    REUTERS Dan Kitwood/Pool

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Законопроект о проведении 8 июня досрочных выборов в Британии премьер-министр Тереза Мэй внесет в парламент в среду.

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    Во вторник Мэй объявила о проведении в Великобритании досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров.

    "Завтра я внесу законопроект о проведении выборов 8 июня. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев. Я прошу вас проголосовать завтра за новые выборы", — заявила Мэй, выступая в резиденции на Даунинг-стрит.

    По ее словам, досрочные выборы необходимы для укрепления единства в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit.

    "Единство необходимо для успешного завершения процедуры Brexit и усиления нашей позиции на переговорах. Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", — заявила Мэй, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

    Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов увеличила рейтинг популярности.

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