В Великобритании стартовали парламентские выборы

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Участки для голосования на выборах в парламент Великобритании открылись в четверг утром.

Основная интрига выборов — сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 по Киеву). Сразу после этого будут опубликованы данные экзитполов и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу 9 июня.

По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом, разрыв между консерваторами и лейбористами составляет всего от 4 до 9% голосов.

Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано, несмотря на теракты.