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    В мире

    В Великобритании стартовали парламентские выборы

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    Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 по Киеву). Сразу после этого будут опубликованы данные экзитполов и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу 9 июня.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Участки для голосования на выборах в парламент Великобритании открылись в четверг утром.

    Основная интрига выборов — сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

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    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
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    Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 по Киеву). Сразу после этого будут опубликованы данные экзитполов и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу 9 июня.

    По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом, разрыв между консерваторами и лейбористами составляет всего от 4 до 9% голосов.

    Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано, несмотря на теракты.

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