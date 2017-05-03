Великобритания распустила парламент

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Великобритании в преддверии досрочных выборов распустили парламент, сообщается на сайте высшего законодательного органа королевства.

"Процедура голосования была назначена на 8 июня, соответственно, парламент должен быть распущен в 00:01 (по местному времени – Ред.) в среду, 3 мая", — гласит сообщение.

Премьер-министр Тереза Мэй в течение дня встретится с королевой Елизаветой II. Аудиенция назначена для того, чтобы соблюсти формальности и согласовать вопрос роспуска высшего законодательного органа.

Мэй ранее обещала, что выборов до 2020 года в стране не будет, но затем предложила провести досрочное голосование 8 июня. Парламент поддержал это предложение. Смену политической позиции премьер объяснила потребностью в единении общества в преддверии переговоров по Brexit.

Процедура Brexit была официально запущена в конце марта текущего года. Ожидается, что переговоры об условиях этого "развода" начнутся в июне, выйти из ЕС страна должна будет не позднее конца марта 2019 года.